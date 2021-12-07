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Можливе від'єднання Росії від SWIFT: банкір розповів, про що насправді йде мова "Значення SWIFT не перебільшено"

У США сьогодні говорять, що мова про від'єднання Росії від SWIFT вже не йде. Про це заявив у телемарафоні "Червоні лінії: Вашингтон//Москва" на телеканалі "Україна 24" інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Мова йде про певні санкції щодо банківського сектору, які унеможливлять конвертацію рубля в інші валюти. Зараз важко сказати, що саме це буде, проте так чи інакше це сильна санкція. Також німці сказали, що "Північний потік-2" точно не запрацює, якщо Росія атакуватиме Україну. Тому економічні аргументи - найсильніші", - сказав Фурса.

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Також він розповів, чому країни не говорять про можливе від'єднання Росії від SWIFT:

"Можливо, тому, що хочуть залишити на столі ще одну рушницю, яка буде точно смертельною. Можливо, хочуть робити це поступово. Можливо, американці незадоволені тим, що робить Україна, наприклад, у тому, що відбувається з обіцянкою щодо призначення антикорупційного прокурора... Тут, напевно, сукупність факторів".

На його думку, значення SWIFT не перебільшено, тому що сучасна економіка глобальна:

"Всередині Росії щось там може "ходити", але російська економіка, бізнес дуже інтегровані в зовнішній світ. Тим більше, що Росія є експортером багатьох сировинних товарів".

Також він розповів, чи бачить синхронність щодо санкцій США та Європи:

"Ми бачимо, що зараз є консолідована позиція після публікацій у ЗМІ, що дуже допомогло, тому що налякало. І перед дзвінком Байдена з Путіним будуть дзвінки з ключовими європейськими партнерами... Я думаю, що є певна узгодженість позицій".

Нагадаємо, новий санкційний пакет, який розробляють у США, передбачає від'єднання Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Також у США не відкидають імовірності введення обмежень проти найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, а також проти російських енергетичних компаній та банків. Крім цього, санкції можуть зачепити російський держборг.

Раніше експосол Володимир Єльченко заявив, що питання агресії Росії в бік України вийшло на загальносвітовий рівень.

"Ескалація на кордоні між Росією та Україною вже досягла того рівня, коли кожен наступний крок може призвести до серйозних і навіть трагічних наслідків не лише для України, а й для всієї Європи. Я думаю, що ми досягли того етапу, коли агресія Росії проти України вже перетворюється на питання світової політики. У цьому є мінуси й плюси. Можливо, ситуація заслуговує на те, щоб питання агресії Росії проти України обговорювалося на засіданні Ради безпеки ООН", — сказав він.