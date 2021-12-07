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Можливе від'єднання Росії від SWIFT: дипломат розповів про наслідки "Росія дуже економічно інтегрована в західний світ"

Від'єднання Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT – це буде "червона" лінія, яку перейде Захід з точки зору Москви, заявив в ефірі програми "Ранок Чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" дипломат Руслан Осипенко.

На його думку, тому Москва буде вважати, що вона може діяти так, як це найбільше відповідає її інтересам.

"Насправді Росія дуже економічно інтегрована в західний світ. Економічно це був обмін, домовленість під час закінчення "холодної" війни, що Росія стає ресурсною базою для Заходу, а Захід ділиться технологіями та інвестиціями, а взаємно вони вибудовують єдину систему безпеки. Зараз фактично ця система йде на злам. І якщо Захід від'єднає Росію від SWIFT, то це означає, що Захід посилає сигнал, що такій системі прийшов кінець. Тоді Росія продовжуватиме "бешкетувати" на міжнародній арені... серйозно, застосовуючи усі напрямки - економічні та політичні", - розповів він.

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"Якщо говорити про Україну, то, найімовірніше, я думаю, нападу не буде, а буде комбінована атака, щоб розхитати політичну ситуацію всередині України. Тобто війська - це просто інструмент загрози. Пряме вторгнення може бути, але це найгірший варіант для Росії", - зазначив дипломат.

Також він сказав, на що очікує від сьогоднішньої розмови президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна:

"Загострення продовжаться, тому що сторони не домовляться. Різні позиції, різні підходи".

Нагадаємо, новий санкційний пакет, який розробляють у США, передбачає від'єднання Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Також у США не відкидають імовірності введення обмежень проти найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, а також проти російських енергетичних компаній та банків. Крім цього, санкції можуть зачепити російський держборг.

Раніше експосол Володимир Єльченко заявив, що питання агресії Росії в бік України вийшло на загальносвітовий рівень.

"Ескалація на кордоні між Росією та Україною вже досягла того рівня, коли кожен наступний крок може призвести до серйозних і навіть трагічних наслідків не лише для України, а й для всієї Європи. Я думаю, що ми досягли того етапу, коли агресія Росії проти України вже перетворюється на питання світової політики. У цьому є мінуси й плюси. Можливо, ситуація заслуговує на те, щоб питання агресії Росії проти України було обговорено на засіданні Ради безпеки ООН", — сказав він.