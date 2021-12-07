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Загроза нападу Росії: Байден винесе Путіну попередження США і НАТО не залишаться осторонь, якщо Росія почне нове вторгнення в Україну, повідомив журналіст

Байден під час діалогу з Путіним може винести попередження про те, що військова допомога Україні - не просто слова. Про це повідомив у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" журналіст Юрій Бутусов.

"Путін неодноразово заявляв, що нібито існують якісь "червоні лінії", які Росія виставляє США і НАТО. І головна "червона лінія" - це Україна. Росія вважає, що Україна перебуває у сфері їхніх інтересів, і все, що відбувається в Україні, має узгоджуватися з Москвою. Звичайно, це неможливо. Будь-яка російська пропаганда в Україні, будь-який політичний вплив поступово скорочується. Немає шансів у Росії повернути сюди свій вплив. Але вони хочуть продовжувати цю війну, війну за вплив, війну за те, щоб схилити нашу владу до проросійської політики в різних галузях. Сполучені Штати та НАТО з таким порядком денним не згодні. І зараз треба відзначити, наскільки солідарно і потужно країни НАТО і США політично та інформаційно підтримують Україну", - зазначив журналіст.

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Юрій Бутусов вважає, що реальних результатів зустріч Байдена і Путіна не принесе.

"Всі різко засуджують Російські агресивні плани. Неодноразово йдуть заяви, що будь-які силові дії, військові дії проти України, принесуть повний розрив відносин Росії з Європейським Союзом. Тому я впевнений, що ми з цієї кризи вийдемо сильними. Я не думаю, що переговори Байдена і Путіна можуть закінчитися реальними результатами, тому що Путін буде намагатися привести нам сюди Російську імперію. Він не змириться з тим, що Україна вже вільна і незалежна країна. Думаю, що Байден попередить Путіна про те, що слова про військову допомогу Україні - це не просто слова. Що за цим йтимуть подальші кроки", - сказав Бутусов.

Він також зазначив, що якщо Росія зважиться на вторгнення, військова допомога Україні також масштабно збільшиться.

"У листопаді місія НАТО і кілька місії військових спостерігачів відвідували Україну, Збройні сили. Вони переконалися, що тут буде опір, і продумують, обговорюють конкретні плани щодо збільшення військової допомоги. Я думаю, що якщо Росія дійсно перейде до якогось наступу, до якихось повномасштабних дій, то масштаби військової допомоги Україні з боку НАТО збільшаться", - підкреслив журналіст.

Зазначимо, що раніше експосол Володимир Єльченко заявив, що питання агресії Росії в бік України вийшло на загальносвітовий рівень.

"Ескалація на кордоні між Росією та Україною вже досягла того рівня, коли кожен наступний крок може призвести до серйозних і навіть трагічних наслідків не лише для України, а й для всієї Європи. Я думаю, що ми досягли того етапу, коли агресія Росії проти України вже перетворюється на питання світової політики. У цьому є мінуси й плюси. Можливо, ситуація заслуговує на те, щоб питання агресії Росії проти України було обговорено на засіданні Ради безпеки ООН", — сказав він.