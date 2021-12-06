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Загроза нападу Росії: в США готові діяти рішуче "У США серйозно сприймають цю ситуацію"

У США розуміють, що дестабілізація в Україні - це дестабілізація в Європі, заявила в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" журналістка Мирослава Гонгадзе.

"США діляться даними розвідки як з українським керівництвом, так і з європейськими партнерами. Останні, як ми бачимо останнім часом, вже також серйозно поставилися до цієї інформації та координують свою можливу відповідь, якщо будуть серйозні кроки з боку Росії", - сказала вона.

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"Високопосадовець Білого дому, сказав, що США не приймають жодних "червоних" ліній і кожна суверенна країна має право визначатися щодо свого напрямку розвитку та співпраці з іншими країнами. Сенатори висловилися за більшу допомогу Україні та захист її суверенітету. У США серйозно сприймають цю ситуацію... Всі розуміють, що дестабілізація в Україні - це дестабілізація в Європі", - розповіла журналістка.

Зазначимо, що раніше експосол Володимир Єльченко заявив, що питання агресії Росії в бік України вийшло на загальносвітовий рівень.

"Ескалація на кордоні між Росією та Україною вже досягла того рівня, коли кожен наступний крок може призвести до серйозних і навіть трагічних наслідків не лише для України, а й для всієї Європи. Я думаю, що ми досягли того етапу, коли агресія Росії проти України вже перетворюється на питання світової політики. У цьому є мінуси й плюси. Можливо, ситуація заслуговує на те, щоб питання агресії Росії проти України було обговорено на засіданні Ради безпеки ООН", — сказав він.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".

"Для Путіна головне не економіка і не політика. Для нього важливіше, як він увійде в історію як керівник величезної імперії, чи зможе він об'єднати колишні території, землі, держави, які відкололися від імперії. Тому раціонально давати оцінку його поведінці не можна. Якщо проаналізувати його кроки й кроки держави Росія, які вона робить, вона фактично послідовно готується до останнього кидка на Україну", - заявив експерт.