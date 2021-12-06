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Байден поспілкується із Зеленським після переговорів із Путіним: подробиці У США говорять про те, що залишають можливості для дипломатичних переговорів

Російською ескалацією на кордоні з Україною сильно стурбовані у Вашингтоні. Про це заявила в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" розповіла журналістка Мирослава Гонгадзе.

"Сьогодні, з посиланням на високопосадовців Білого дому, я можу сказати, що є інформація про те, що росіяни вже посилюють свої тактичні батальйони на кордонах з Україною. І це насправді дуже небезпечна ситуація", - сказала вона.

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За її словами, як кажуть у Раді національної безпеки США, Росія робить ескалацію в соціальних медіа та інших медіа з дуже схожою пропагандою, яка була на початку 2014 року під час захоплення Донбасу та Криму.

"Якщо говорити про телефонні розмови, то точно вони будуть. Голова Держдепу Ентоні Блінкен має говорити із президентом Зеленським напередодні розмови Байдена з Путіним. Після розмови президент Байден має намір поспілкуватися з президентом Зеленським. На цьому етапі такі плани", - розповіла журналістка.

Крім цього, вона заявила що у США говорять про те, що залишають можливості для дипломатичних переговорів:

"Але президент Байден планує дати дуже чіткі сигнали... У США також говорять про те, що насправді не знають, чи вирішив президент Путін таки продовжити свої плани... але бачать внутрішню інформацію та розвідку та говорять, що ситуація критично-небезпечна".

Нагадаємо, переговори між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбудуться у вівторок, 7 грудня, по відеозв'язку. Сторони планують обговорити занепокоєння США з приводу нарощування військової сили Росії на кордоні з Україною, а також інші теми.

Раніше нардеп Микола Княжицький зазначив, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна на цей час не має сенсу.

"Заява Володимира Зеленського в парламенті про те, що він готовий до переговорів із Путіним, на мою думку, показує слабкість нашої позиції. По-перше, сам Путін не готовий до цієї розмови, він не раз про це говорив. А якщо готовий, то тільки в тому випадку, якщо ми підемо на якісь значні поступки, інакше навіщо йому ця розмова. А що буде в результаті поступок? Частина населення, очевидно, категорично це не сприйме… І це може призвести до серйозного конфлікту всередині України. А такий конфлікт — саме те, що потрібно Путіну, адже це для нього привід ввести війська, щоб комусь "допомогти" або атакувати частину нашої території. Я не вірю, що він зможе захопити всю Україну. Але в тому, що він зможе створити для нас серйозні проблеми на півдні та сході, у мене немає жодних сумнівів", — сказав він.