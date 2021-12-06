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Переговори щодо Донбасу: Кисельов пояснив, чому говорити безпосередньо з Росією не можна "Росія не може виступати як посередник"

У переговорах щодо Донбасу Росія не може виступати в ролі посередника, заявив в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" журналіст Євген Кисельов.

"Я аж ніяк не заперечую проти того, щоб США, Росія... Ну вибачте, Росія не може виступати в конфлікті, де вона є стороною. Давайте називати речі своїми іменами. Росія - все ж таки сторона конфлікту, як би там пані Захарова або хтось ще, чи там пан Пєсков, чи сам, чи не побоюсь цього слова, Володимир Путін не казали публічно. Тому Росія не може виступати тут як посередник", - сказав він.

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"Але якщо буде посередництво США, а також Ердоган (президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган - прим. ред.), який запропонував взяти на себе таку місію, то чудово. Я, до речі, вважаю, що саме посередництво потрібне. Я не вірю у плідність прямих контактів із російським керівництвом. Обдурять, обведуть навколо пальця, наобіцяють купу і кинуть. Питання лише в тому, щоб якщо диктат із боку посередника розпочинається, то це нікуди не годиться", - розповів журналіст.

Нагадаємо, переговори між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбудуться у вівторок, 7 грудня, по відеозв'язку. Сторони планують обговорити занепокоєння США з приводу нарощування військової сили Росії на кордоні з Україною, а також інші теми.

Раніше нардеп Микола Княжицький зазначив, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна на цей час не має сенсу.

"Заява Володимира Зеленського в парламенті про те, що він готовий до переговорів із Путіним, на мою думку, показує слабкість нашої позиції. По-перше, сам Путін не готовий до цієї розмови, він не раз про це говорив. А якщо готовий, то тільки в тому випадку, якщо ми підемо на якісь значні поступки, інакше навіщо йому ця розмова. А що буде в результаті поступок? Частина населення, очевидно, категорично це не сприйме… І це може призвести до серйозного конфлікту всередині України. А такий конфлікт — саме те, що потрібно Путіну, адже це для нього привід ввести війська, щоб комусь "допомогти" або атакувати частину нашої території", — сказав він.