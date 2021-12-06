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Переговори Байдена та Путіна: названо плюси та мінуси для України Володимир Єльченко прокоментував переговори президентів США та Росії

Питання агресії Росії у бік України вийшло на загальносвітовий рівень — про це заявив у програмі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" дипломат, експосол Володимир Єльченко.

"Ескалація на кордоні між Росією та Україною вже досягла того рівня, коли кожен наступний крок може призвести до серйозних і навіть трагічних наслідків не лише для України, а й для всієї Європи. Я думаю, що ми досягли того етапу, коли агресія Росії проти України вже перетворюється на питання світової політики. У цьому є мінуси й плюси. Можливо, ситуація заслуговує на те, щоб питання агресії Росії проти України було обговорено на засіданні Ради безпеки ООН", — сказав він.

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Єльченко пояснив, у чому плюси та мінуси ситуації, що склалася.

"Мінуси в тому, що ми страждаємо від цієї агресії, і Бог знає, що трапиться в грудні чи січні, як кажуть деякі прогнозисти. Позитив полягає в тому, що ми перебуваємо в центрі світової уваги, і саме на цьому, я думаю, буде побудовано завтрашню бесіду Байдена з Путіним. Ми часто чуємо, що не можна обговорювати Україну без України. Думаю, це якраз той випадок, коли можна. А тим більше зі свого досвіду я знаю, що перед такою зустріччю чи бесідою обов'язково дипломатичними каналами між Вашингтоном та Києвом нам буде доведено і зміст того, що Байден сказав Путіну, і я навіть думаю, буде обмін думками щодо того, що ми хочемо, щоб Байден сказав Путіну", — зазначив дипломат.

Нагадаємо, переговори між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбудуться у вівторок, 7 грудня, по відеозв'язку. Сторони планують обговорити занепокоєння США з приводу нарощування військової сили Росії на кордоні з Україною, а також інші теми.

Раніше нардеп Микола Княжицький зазначив, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна на цей час не має сенсу.

"Заява Володимира Зеленського в парламенті про те, що він готовий до переговорів із Путіним, на мою думку, показує слабкість нашої позиції. По-перше, сам Путін не готовий до цієї розмови, він не раз про це говорив. А якщо готовий, то тільки в тому випадку, якщо ми підемо на якісь значні поступки, інакше навіщо йому ця розмова. А що буде в результаті поступок? Частина населення, очевидно, категорично це не сприйме… І це може призвести до серйозного конфлікту всередині України. А такий конфлікт — саме те, що потрібно Путіну, адже це для нього привід ввести війська, щоб комусь "допомогти" або атакувати частину нашої території", — сказав він.