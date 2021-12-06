18:45, Сьогодні

Діалог Байдена та Путіна небезпечний: експерт назвав причину "Байден взагалі не дуже багато може"

Передбачити, що відбудеться на переговорах президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна, поки що складно, бо все залежить від того, яку відповідь дасть Байден Путіну. Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" російський журналіст-публіцист Костянтин Еггерт.

"Багато хто вважає, і я схильний тут погодитися, що сам факт цієї розмови дуже небезпечний для України. Тому що Кремль може її інтерпретувати в будь-якому ключі, зокрема "ми з американцями тут обговорюємо долю України над головою Києва". Вдасться Байдену уникнути цього чи ні, я поки що не впевнений", - сказав він.

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"Згоден, навряд чи Байден може дати будь-які гарантії, які вимагатиме Путін. Він не може - навіть якби хотів - в односторонньому порядку відмовитися від декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що Україна та Грузія рано чи пізно обов'язково вступлять до Альянсу", – розповів журналіст.

На його думку, по суті, Байден не може змусити президента України Володимира Зеленського, як і будь-якого іншого українського лідера, наприклад, почати в односторонньому порядку виконувати Мінські угоди:

"Байден взагалі не дуже багато може. Він тільки може надати Путіну схему дій - у тому разі, якщо Путін вдасться до якихось збройних дій проти України. І ось скаже Байден чи ні, що він скаже - тут у нас залишається велике запитання. На мою думку, сьогодні готується певна акція, що стосується т.зв. "ЛНР" і "ДНР" - або взяття їх під захист "з гуманітарних міркувань", або визнання їх як держав".

Нагадаємо, переговори між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбудуться у вівторок, 7 грудня, по відеозв'язку. Сторони планують обговорити занепокоєння США з приводу нарощування військової сили Росії на кордоні з Україною, а також інші теми.

Раніше нардеп Микола Княжицький зазначив, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна на цей час не має сенсу.

"Заява Володимира Зеленського в парламенті про те, що він готовий до переговорів із Путіним, на мою думку, показує слабкість нашої позиції. По-перше, сам Путін не готовий до цієї розмови, він не раз про це говорив. А якщо готовий, то тільки в тому випадку, якщо ми підемо на якісь значні поступки, інакше навіщо йому ця розмова. А що буде в результаті поступок? Частина населення, очевидно, категорично це не сприйме… І це може призвести до серйозного конфлікту всередині України. А такий конфлікт — саме те, що потрібно Путіну, адже це для нього привід ввести війська, щоб комусь "допомогти" або атакувати частину нашої території. Я не вірю, що він зможе захопити всю Україну. Але в тому, що він зможе створити для нас серйозні проблеми на півдні та сході, у мене немає жодних сумнівів", — сказав він.