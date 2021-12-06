Зустріч Байдена та Путіна: Україна має зробити важливий крок

"Нагнітання та підвищення ставок поступово набирають обертів"

Зустріч Байдена та Путіна: Україна має зробити важливий крок

Під час переговорів президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна дві держави говоритимуть про свої стратегічні інтереси. Про це заявила в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політологиня Світлана Кушнір.

"Україна, найімовірніше, буде інструментарієм у цих перемовинах - або в позитивному, або в негативному плані", - сказала вона.

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"Цього разу ми бачимо, що нагнітання та підвищення ставок поступово набирають обертів. Тому я сподіваюсь, що ще є час того, чого поки що не сталося, а мало б бути. Українська сторона мала б зараз поспілкуватися телефоном зі США - чи з Блінкеном, чи з кимось іншим, чи, можливо, президенти поспілкувалися б.

Але отримати певні гарантії підтримки США президент Зеленський мав би зараз від президента Байдена. Тому що, як там далі завтра буде... ми з вами поки що не знаємо... Гарантій нам поки що насправді від 1-ї особи США не надали", - зазначила Кушнір.

Нагадаємо, переговори між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбудуться у вівторок, 7 грудня, по відеозв'язку. Сторони планують обговорити занепокоєння США з приводу нарощування військової сили Росії на кордоні з Україною, а також інші теми.

Раніше нардеп Микола Княжицький зазначив, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна на цей час не має сенсу.

"Заява Володимира Зеленського в парламенті про те, що він готовий до переговорів із Путіним, на мою думку, показує слабкість нашої позиції. По-перше, сам Путін не готовий до цієї розмови, він не раз про це говорив. А якщо готовий, то тільки в тому випадку, якщо ми підемо на якісь значні поступки, інакше навіщо йому ця розмова. А що буде в результаті поступок? Частина населення, очевидно, категорично це не сприйме… І це може призвести до серйозного конфлікту всередині України. А такий конфлікт — саме те, що потрібно Путіну, адже це для нього привід ввести війська, щоб комусь "допомогти" або атакувати частину нашої території. Я не вірю, що він зможе захопити всю Україну. Але в тому, що він зможе створити для нас серйозні проблеми на півдні та сході, у мене немає жодних сумнівів", — сказав він.