17:58, Сьогодні

Зустріч Байдена та Путіна: Україна має зробити важливий крок "Нагнітання та підвищення ставок поступово набирають обертів"

Під час переговорів президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна дві держави говоритимуть про свої стратегічні інтереси. Про це заявила в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політологиня Світлана Кушнір.

"Україна, найімовірніше, буде інструментарієм у цих перемовинах - або в позитивному, або в негативному плані", - сказала вона.

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"Цього разу ми бачимо, що нагнітання та підвищення ставок поступово набирають обертів. Тому я сподіваюсь, що ще є час того, чого поки що не сталося, а мало б бути. Українська сторона мала б зараз поспілкуватися телефоном зі США - чи з Блінкеном, чи з кимось іншим, чи, можливо, президенти поспілкувалися б. Але отримати певні гарантії підтримки США президент Зеленський мав би зараз від президента Байдена. Тому що, як там далі завтра буде... ми з вами поки що не знаємо... Гарантій нам поки що насправді від 1-ї особи США не надали", - зазначила Кушнір.

Нагадаємо, переговори між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбудуться у вівторок, 7 грудня, по відеозв'язку. Сторони планують обговорити занепокоєння США з приводу нарощування військової сили Росії на кордоні з Україною, а також інші теми.

Раніше нардеп Микола Княжицький зазначив, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна на цей час не має сенсу.

"Заява Володимира Зеленського в парламенті про те, що він готовий до переговорів із Путіним, на мою думку, показує слабкість нашої позиції. По-перше, сам Путін не готовий до цієї розмови, він не раз про це говорив. А якщо готовий, то тільки в тому випадку, якщо ми підемо на якісь значні поступки, інакше навіщо йому ця розмова. А що буде в результаті поступок? Частина населення, очевидно, категорично це не сприйме… І це може призвести до серйозного конфлікту всередині України. А такий конфлікт — саме те, що потрібно Путіну, адже це для нього привід ввести війська, щоб комусь "допомогти" або атакувати частину нашої території. Я не вірю, що він зможе захопити всю Україну. Але в тому, що він зможе створити для нас серйозні проблеми на півдні та сході, у мене немає жодних сумнівів", — сказав він.