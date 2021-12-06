17:08, Сьогодні

Розширення інфраструктури НАТО з Росією погоджувати не повинні - політолог Ніяких гарантій Росії щодо розширення НАТО ніхто не давав, повідомив Аріель Коен

Росії ніхто не обіцяв, що розширення інфраструктури НАТО не буде. Про це повідомив у програмі "Реальна політика" на телеканалі "Україна 24" американський політолог Аріель Коен.

Політолог відповів на запитання, чи може Захід формально пообіцяти Кремлю, що розширення НАТО на сході Європи не буде.

"Формальних гарантій не буде, тому що формально гарантія може бути тільки, як міжнародна угода, міжнародний договір, ратифікований Сенатом. У Сенаті його не ратифікують", - сказав політолог.

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Аріель Коен також підкреслив, що Росії спочатку ніхто не давав гарантій відносного того, що НАТО не буде розширювати свою інфраструктуру в Європі.

"Ніхто не обіцяв (Росії - ред.) не розширювати НАТО. Це брехня. Я розмовляв з кожною людиною, яка була в цю справу залучена, особисто розмовляв. Ніхто, жодна людина мені не сказала - ми їм це обіцяли. Крім того, вони хіба діти? Вони не знають, що такі обіцянки робляться саме у вигляді міжнародного договору, якого ніколи не було? Вони самі не представили чернетку для переговорів за таким договором, не зробили цього. Цього не було. І хто зараз цей договір буде ратифікувати? Ніхто", - сказав політолог.

Раніше, експосол України в США Олег Шамшур повідомив, що в сучасних умовах малоймовірно, що в НАТО знайдеться країна, яка підтримала б вимоги Росії.

"Для Альянсу це буде самогубство. Хто є "каменем спотикання" для ухвалення рішення - це також зрозуміло. Це перш за все Німеччина, Франція, але, безумовно, цим позиція нашого членства не обмежується", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув гарантії того, що Київ відмовиться від планів приєднатися до НАТО, й закликав Альянс таким же чином відповісти Росії.

Зокрема, він прокоментував вимогу російського керівництва про те, щоб НАТО надало Москві гарантії безпеки й нерозширення на Схід.

"Я відкидаю ідею про те, що ми повинні щось гарантувати Росії. Я наполягаю на тому, що саме Росія повинна гарантувати, що вона не буде продовжувати агресію проти будь-якої країни", - заявив Кулеба.