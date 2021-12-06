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Агресія Росії: американський політолог оцінив дії Заходу "Побачимо, як відреагують Байден та НАТО"

Захід недостатньо вжив дій для зупинення агресії Росії, заявив в ефірі програми "Реальна політика" на телеканалі "Україна 24" американський політолог Аріель Коен.

"Захід зробив якісь кроки, які запобігають подальшій загрозі розширення по лінії, наприклад, Маріуполь-Херсон-Миколаїв-Одеса, далі до молдавського кордону і, можливо, Харків-Київ? Чи не зробив? За сьогоднішнім станом речей, мені здається, що зробили замало. Я думаю, що у нас сьогодні десь 60 на 40 шансів, що будуть військові дії. Побачимо, як відреагують Байден та НАТО", - сказав він.

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Нагадаємо, журналіст Дмитро Гордон заявив, що Росія найближчим часом не наважиться напасти на Україну.

"Я думаю, що сьогодні повномасштабне вторгнення Росії неможливе. Це я так вважаю. Росіяни не ідіоти, вони розуміють, що якщо сюди сунуться, то зазнають великих, непоправних втрат — насамперед у живій силі. Труни хлопців, які прийшли на чужу територію, щоб її завойовувати, — це великий мінус Путін. Тому я вважаю, що він на вторгнення не наважиться. А все, що зараз відбувається навколо, робиться Росією для підвищення своїх ставок у торгівлі із Заходом. Мабуть, санкції таки працюють, мабуть, Росії щось від Заходу треба, і Путін поводиться як рекетир із 90-х років: він створює проблему, щоб потім її благополучно вирішити", — сказав він.

Водночас засновник "Форуму вільної Росії", опозиціонер Гаррі Каспаров сказав, що після краху режиму Володимира Путіна Росія має повернути Крим Україні.

"Моя позиція відома: анексія Криму — це один із безлічі злочинів путінського режиму, які, безумовно, мають бути переграні новою російською владою. На мою думку, це принципова умова повернення Росії в стан цивілізованих держав, що поважають право — як внутрішнє, так і міжнародне.

Але, очевидно, така думка поділяється не всіма. Мені здається, скепсис Ходорковського пов'язаний з тим, що Установчі збори, які мають, сподіваємося, у перехідний період вирішувати питання російського нового державного устрою, зокрема й територій, що входять до цієї нової Росії, — там має бути велика боротьба. Ходорковський вважає, що навряд чи вдасться зібрати більшість у цьому органі для того, щоб остаточно вирішити кримську проблему", — сказав він.