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Коронавірус у світі: вчений розповів про нові ліки "До кінця року, найімовірніше, у нас з'являться нові ліки"

У боротьбі проти коронавірусу у світі на підході інші ліки, розроблені Pfizer. Про це сказав в ефірі програми "Реальна політика" на телеканалі "Україна 24" вчений із США Костянтин Чумаков.

"Ці ліки, мабуть, безпечніші. Результати клінічних випробувань були зупинені достроково, тому що стало очевидно, що ліки працюють, тому продовжувати випробування було не потрібно. За повідомленнями, ці ліки, які з'являються, знижують потрапляння до лікарні та смертність у 10 разів - серед тих, хто вже захворів і кого вчасно почали лікувати цим препаратом", - розповів він.

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"Ймовірно, вони теж отримають дозвіл. І ми очікуємо протягом декількох тижнів, що це буде вирішено. До кінця року, найімовірніше, у нас з'являться нові ліки, які можна застосовувати вже для тих, хто захворів", - сказав вчений.

Нагадаємо, епідеміолог Людмила Мухарська розповіла, наскільки ускладнить епідемічну ситуацію в Україні поява нового штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "Омікрон". Експерт зазначила, що приводу для страху немає, але і заходи профілактики поширення ковіду ніхто не скасовував..

"Боятися не потрібно, потрібно просто мати актуальну інформацію. Але, на жаль, ми мало знаємо про цей новий варіант (штам – ред.). Тиждень вже минув, як ми почули взагалі про нього. Тобто можливо, через два тижні ми будемо мати більше інформації, яка нам дозволить сказати - потрібно вводити якісь нові заходи, чи потрібно просто виконувати ті заходи захисту, які ми вже знаємо і виконуємо. Тому поки такої інформації, яка б говорила про те, що нас чекає щось таке, чого треба боятися, немає", - сказала Мухарська.

Раніше повідомлялося, що Київ і ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні стали відповідати критеріям "жовтої" зони. Що чекає з нового тижня столицю, повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"Додаткових контролерів не буде, тому що заходи, введені в Києві, були досить ефективними. Ми бачимо майже 2 тижні стабілізацію ситуації та зниження за всіма епідемічними показниками в Києві. Щодо нових правил, які запроваджуються постановою Кабінету міністрів, - при переході з червоної зони у жовту акцентуватиметься питання про перевірку COVID-сертифікатів та інших документів, це обов'язок суб'єктів господарювання", — пояснив він.