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"Північний потік-2" збільшує залежність Європи від Росії — подробиці від експерта Американський політолог розповів, чи може Захід щось протиставити Росії в енергетиці

Захід не може відмовитися від російського газу, розповів у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" американський політолог Аріель Коен.

"Як ви собі уявляєте - Німеччина відмовиться раптом після всіх цих сліз, поту і крові від "Північного потоку-2"? Я цього не уявляю. Мені німці постійно кажуть: Україна Україною, а газ нам качайте, будь ласка", — сказав він.

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За словами експерта, енергетично Захід дедалі більше залежить від Росії.

"Північний потік-2" збільшує залежність Німеччини чи Європи від 40 до 55%. Нічого в енергетичній сфері Захід не може запропонувати як варіант, крім того, від чого вони вже апріорі відмовилися — розвиток ядерної енергетики. Тому що сьогодні або маєш вугілля і природний газ, або ядерну енергетику, щоб забезпечити базу виробництва електроенергії. Від сонця та вітру цю базу ще отримати не можна, немає батарей, щоб це накопичувати", — сказав він.

Раніше дипломат Руслан Осипенко припустив, що газопровід "Північний потік-2" на найближчій зустрічі обговорять президенти РФ і США Володимир Путін і Джо Байден.

"Північний потік" буде (в комбінації питань для обговорення – ред.), тому що його розглядають як інструмент тиску на європейців. Він запущений як стратегічний інструмент, який поділив думки європейців - одні підтримують його, інші ні. Це вже перемога Путіна. Не запуск "Північного потоку-2" (є перемогою Путіна – ред.). Якщо йому (Путіну – ред.) вдалося підірвати цю солідарність (людей, які живуть в Євросоюзі - ред.) - це вже перемога Путіна", — сказав дипломат.