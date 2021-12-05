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Переговори щодо України: чого Путін хоче добитися від Байдена Марк Фейгін розповів, які козирі є у США та Росії

На що сподівається президент Росії Володимир Путін у переговорах з президентом США Джо Байденом, і чи може Туреччина стати посередником у діалозі Києва та Москви, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політичний та громадський діяч Марк Фейгін.

"Для Путіна єдиним партнером з переговорів щодо України може бути тільки Вашингтон. Він же позначив, що Україна перебуває під зовнішнім керуванням не Туреччини, а Вашингтона. Тим більше що між Вашингтоном і Анкарою є деякі розбіжності. І навіть якщо з Байденом ні про що не домовляться, це не призведе до того, що Путін обере собі іншого посередника в особі Ердогана. Путін не довіряє Ердогану в переговорах щодо України навіть більше, бо Ердоган, безперечно, захищатиме інтереси України. Путін сподівається переконати Байдена змусити Київ дотримуватися Мінських угод. Він сподівається, що якщо вже не на заочній зустрічі по відеозв'язку, то на очній, про яку він хоче домовитися, він зможе його переконати, щоб той змусив Київ піти на умови Москви. Він просто скаже, що не може виключити воєнну агресію. Його козир - це те, що він може почати воєнну операцію. Тільки це може змусити Байдена на переговори з Москвою. Інших козирів у нього немає", — сказав він.

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Фейгін також розповів, які козирі є в США проти Росії.

"Ембарго нафтове. Вони вже про це говорять. Вони кажуть, що Росія зазнає таких витрат, які для неї неприйнятні. Це, звичайно, не тільки "Північний потік-2", який ще не працює. Якщо війна почнеться, гра прийме інший оборот, там зовсім інші ставки. У разі війни істеблішмент натисне на Байдена, щоб були застосовані пекельні санкції, про які в Стокгольмі на саміті ОБСЄ говорив Блінкен з Лавровим.Там до крику дійшло. Якщо раптом почнеться якась військова операція, все зміниться взагалі кардинально. На що Путін піде і на що наважиться Байден - це питання поки що", — сказав він.

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Нагадаємо, переговори між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбудуться у вівторок, 7 грудня, по відеозв'язку. Сторони планують обговорити занепокоєння США з приводу нарощування військової сили Росії на кордоні з Україною, а також інші теми.

Крім того, Туреччина заявила про те, що готова стати посередником у переговорах між Україною та Росією.