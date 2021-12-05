18:55, Сьогодні

Україні треба сподіватися на республіканців у США: Яковина назвав причину Іван Яковина розповів, чому "Північний потік-2" став предметом суперечок у Сенаті

Адміністрація Джо Байдена підтримує російський газопровід "Північний потік-2", збудований в обхід України - про це йдеться у розслідуванні видання The Hill. За його даними, сенатори-демократи на чолі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном хочуть не допустити схвалення поправок до проєкту оборонного бюджету щодо жорсткіших санкцій проти газопроводу.

Ситуацію прокоментував в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина.

"Американці поки що самі не вирішили, чи готові вони на такі дії, оскільки у них теж немає єдиної думки щодо цього. Україна взагалі та "Північний потік-2" зокрема цього тижня стали великими факторами американської внутрішньої політики. Річ у тому, що в США відбулася майже історична подія: там не був прийнятий бюджет оборони на 2022 рік. Республіканці в американському Сенаті заблокували ухвалення оборонного бюджету своєї країни. Лідер республіканської меншини Мітч МакКоннелл оголосив, що демократи відмовилися включити до цього проєкту бюджету поправки про введення санкцій проти Північного потоку-2", і тому республіканці заблокували його ухвалення", — розповів він.

Читайте також: Путін максимально шантажує Захід, щоб йому віддали Україну – Луценко

Яковина розповів про протистояння американських сенаторів.

"Але це ще не все. Республіканці вимагають, щоб демократи внесли до бюджету 18 поправок про санкції проти Російської Федерації. Якщо всі ці поправки будуть прийняті, то у Кремля виникнуть гігантські дипломатичні та фінансові складнощі. Начальство демократичного Сенату не хоче приймати ці поправки, оскільки боїться ускладнення відносин з Німеччиною насамперед. Тому сенатори-демократи діють шулерськими методами: вони просто не поставили на голосування законопроєкти про ці поправки. І багато сенаторів розуміють, що краще не голосувати за ці поправки, щоб не давати Путіну розвивати свою газову інфраструктуру в Європі. Загалом, у Сенаті назріває грандіозний скандал і серйозне протистояння між республіканцями та демократами. Справа ускладнюється тим, що оборонний бюджет — це в США священна корова, тому прийняти його обов'язково доведеться. Питання тільки в тому, у кого нерви міцніші — у республіканців, які хочуть запровадження санкцій проти Путіна, чи демократів, які цих санкцій не хочуть", — сказав він.

Яковина вважає, що більше шансів на перемогу у республіканців.

"Вони не при владі, вони в опозиції, й втрачати їм нічого. Для Байдена ж і демократів неприйняття оборонного бюджету буде великою проблемою і навіть ганьбою. Бо якщо американські солдати залишаться без зарплат заради спокою та процвітання Володимира Путіна, для Байдена це матиме не дуже гарний вигляд", — пояснив він.

Раніше ексрадник Володимира Путіна Андрій Ілларіонов дав невтішний прогноз для України щодо переговорів між Володимиром Путіним та Джо Байденом.

"Тепер уже публічно заявлена ​​позиція США - чинити тиск на Україну для того, щоб змінити ту позицію, якої керівництво України дотримувалося в останні місяці, про неприйнятність Мінських угод для України", — сказав Ілларіонов.