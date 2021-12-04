20:15, Сьогодні

У Лукашенка не залишилося варіантів реагування на санкції – радник Тихановської "Зараз санкції б'ють навіть не стільки по Лукашенку"

У самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка немає ресурсів, щоб реагувати на санкції США. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франтішек Вячорка.

"Все, що він може, - це збільшувати репресії проти своїх власних громадян. Він тримає в заручниках майже 9 млн людей і може сказати: "Якщо ви запровадите нові санкції, то я ще тисячу людей кину до в'язниці та продам Путіну білоруський суверенітет", тому що інших інструментів тиску і взагалі пропозицій щодо розвитку Білорусі в нього не залишилося", - сказав він.

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"Зараз санкції б'ють навіть не стільки по Лукашенку самому, тому що він вже грає ва-банк, йому вже однаково, він розуміє, що час виходить. Але для еліт Білорусі санкції дуже відчутні й зараз вони не хочуть брати відповідальність за Лукашенка, за його дії", - розповів Вячорка.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Білорусі, які стосуються 20 осіб та 12 організацій. У списку, зокрема, є Дмитро Лукашенко - син самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Серед підсанкційних компаній фігурують "Белтехекспорт", виробник добрив "Славкалій" та "Агророзквіт", яка є українським дочірнім підприємством "Білоруськалію", 140-й ремонтний завод, авіакомпанія "Трансавіаекспорт".

Крім цього, до санкційного списку внесли два транспортні літаки Іл-76ТД та гелікоптер Agusta-Westland AW-139, який зареєстрований на "Славкалій".

Національний перевізник "Белавіа" під санкції не потрапив.

Раніше колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні може робити серйозну ставку на росіян.

"Позиція Лукашенка - і він вже намагався про неї говорити, торгувався з Путіним кілька місяців - ніяким чином не впливає і не знаходиться під впливом нашої позиції. Насправді Лукашенко торгується за своє майбутнє, він мріє залишитися в політиці. Він точно не залишиться в білоруській політиці, тому що там він набрид навіть білорусам, його там не залишать і нормально не проголосують", — сказав ексголова МЗС.