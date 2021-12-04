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Війська РФ біля кордонів України: експерт розповів, чи буде війна "Нагнітається ситуація між НАТО та Росією або між США та Росією"

Накопичення військ Росією відбувається не для війни з Україною, зазначив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" експерт з питань держбезпеки Василь Вовк.

"Росія готується, накопичує війська не для війни з Україною, а для війни з НАТО. А НАТО там брязкає теж зброєю і готується до війни з Росією. Головне, що плацдарм, театр бойових дій буде на території України - і повітряний простір, і морські води. І от США нагнітають ситуацію, щоб ми цілий день говорили, хвилювали народ про війну", - сказав він.

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"Війну можуть зупинити лише прямі перемовини з Путіним? Так Путін каже, що "Я не йду на війну". То про які перемовини йде мова? Логіки немає. Якщо Путін це приховує і готується до війни, а Америка отримала таємну інформацію і має документи спеціальних операцій, російських планів тощо, то вони мають бути таємними... а не обговорювати це вдень і ніч на телеканалах. Нагнітається ситуація між НАТО та Росією або між США та Росією. Я впевнений, що жодної війни не буде. Все завершиться тим, що США скажуть: "Бачите, було накопичення, була смертельна небезпека для України, але ми розв'язали питання...", - розповів експерт.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді 1 грудня, заявив, що готовий до прямих переговорів з керівництвом Російської Федерації для встановлення миру та повернення тимчасово окупованих українських територій.

"Ми повинні сказати правду, що не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери. А деякі внутрішні цього не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що в нас сильна, потужна армія. І не боятися зараз говорити один одному правду, якщо хочемо повернути Донбас. А якщо хочемо просто про це говорити, то давайте нічого не робити", – заявив президент.

Ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Росія нагнітає ситуацію на українському кордоні, щоб натиснути на найвище керівництво України.

"Робоча гіпотеза свідчить про те, що за допомогою таких постійних публікацій є спроба чинити психологічний тиск на українське керівництво для того, щоб змусити його піти на російські умови про ухвалення Україною Мінських угод в інтерпретації Путіна, про прийняття політичної автономії ОРДЛО. І до великої угоди, судячи з того, що президент України сказав, що готовий до прямих переговорів з Росією - схоже, до цього і йде. Можливо, про це збираються говорити й Байден з Путіним", - сказав він.