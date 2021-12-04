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Економіка Росії буде знищена за кілька місяців у разі вторгнення в Україну - журналіст "Все залежатиме від того, як Путін поводитиметься"

Зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова була дуже важливою, розповів в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина.

"Путін прямим текстом наказав Лаврову домогтися від Заходу гарантій невступу України до НАТО. Що це за гарантії? По-перше, це папір із печаткою та підписом про те, що Україна ніколи в житті не вступить до НАТО. По-друге, цю згоду американців натиснути на Київ для того, щоб... Путін і Лавров вимагають від Вашингтона, щоб той змусив Україну виконати Мінські угоди в тій частині, яка передбачає надання Донбасу особливого статусу. Це означало б можливість для Москви формувати владу якась на Донбасі - і ця влада мала б право вето на будь-які зовнішньополітичні рішення Києва, включно з рішенням вступати чи не вступати до НАТО", - сказав він.

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"Якби Лавров досяг такого тиску з боку Вашингтона на Київ, то це означало б і поразку України у війні, і появу реальної та довгострокової гарантії невступу України до НАТО... Це була програма-максимум. Програма-мінімум для Лаврова була – підтвердження згоди американців на зустріч Байдена та Путіна вже найближчими днями. Путін сподівається, що за особистої зустрічі він уже точно вламає Байдена "продати" йому Україну в обмін на початок війни в Європі", - розповів журналіст.

За його словами, Лаврову не вдалося досягти ні першого, ні другого:

"Після зустрічі з Блінкеним Лавров виглядав досить пригніченим та злим. Блінкен дав зрозуміти, що американці не бояться вже жодних загроз із боку Росії. Ба більше, вони самі готові налякати Москву, якщо це буде потрібно. Мається на увазі запровадження проти Росії найжорстокіших економічних санкцій, які сам Лавров після зустрічі злякано назвав "санкціями з пекла". По суті, йдеться про те, що в разі вторгнення в Україну російську економіку за допомогою цих санкцій буде знищено буквально за пару місяців. З Росії НАТО, Захід зроблять велику Північну Корею - бідну та токсичну країну, з якою взагалі ніхто не захоче мати жодних справ”.

Журналіст наголосив також на головній думці:

"Блінкен і всі інші НАТОвці дали зрозуміти Москві, що на Київ вони тиснути не збираються. Жодних гарантій невступу України до НАТО Кремль не отримає. Тому ключову фундаментальну вимогу Путіна щодо України відкинули країни Заходу. Американці дають зрозуміти, що все залежатиме від того, як Путін поводитиметься. Якщо буде пристойно вести, то тоді й зустріч Байдена та Путіна відбудеться, а якщо ні, то ні. А сам "кремлівський старець" зараз, найімовірніше, буде дуже злитися... Я думаю, що він загострюватиме ситуацію, піде на якісь гібридні дії проти України та Заходу, але на справжнє вторгнення, швидше за все, не піде".

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Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що готують зустріч президентів Росії та США Володимира Путіна й Джо Байдена. Про те, що зустріч президентів може відбутися, у жовтні говорив речник Путіна Дмитро Пєсков. Пізніше він вказав на те, що Росія і США мають розуміння про те, що зустріч має відбутися "в найближчій перспективі". Вже у листопаді він заявив про досягнення розуміння у проведенні зустрічі.

Крім того, 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало на своєму сайті дипломатичне листування голови відомства Сергія Лаврова з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном і Хайко Маасом. Листування стосується врегулювання конфлікту на сході України.

Водночас ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про сумніви у тому, що Володимир Путін та Джо Байден точно зустрінуться за столом переговорів.

"Те, що анонсують росіяни, ще не означає, що це правда. Те, що ми чули, говорить про те, що зустріч готується. Але чомусь не сказано, ні де вона буде, ні коли вона буде. Вона може бути через рік, всяке буває в дипломатії, тому я не поспішав би з висновками.

Путін виходить із того, що він "великий". А всім великим потрібна увага на рівні глобальних світових гравців. Коли ця велич у нього у квітні була на піку, він стягнув війська до кордонів з Україною і в такий спосіб фактично змусив Байдена йти на якусь зустріч. Зараз пів року минуло, йому потрібна чергова "ін'єкція величі", і він зараз формує те, що викликає занепокоєння і в нас, і в наших союзників. Я думаю, що це йде якраз у контексті традиційного для російської зовнішньої політики шантажу, тому що їм більше нема чого запропонувати світу, і можливо, у цьому контексті можна умовно говорити, що така зустріч колись можливо відбудеться. Але я не став би це заземлювати так, що вона буде через місяць або через два тижні", — сказав він.