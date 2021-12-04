13:20, Сьогодні

Коронавірус в Україні: імунологиня пояснила, що таке бустерна доза "Може бути захворювання і після вакцинації"

Повторні випадки коронавірусу в людини можливі, зазначила в ефірі програми "Сьогодні Ранок Вихідний" на телеканалі "Україна 24" імунологиня Алла Волоха.

"Так само може бути захворювання і після вакцинації. І якщо вакцинація може не захищати від хвороби, то все-таки вона захищає від тяжких форм. І це дійсно важливо. Чим буде більший рівень охоплення бустерною дозою... Наразі це індивідуальний захист, але найважливіший захист для вразливих груп. Так само і що стосується "Омікрону", тому що не знаємо, наскільки він тяжким для людей старшого віку, груп ризику, оскільки більше інформації про захворювання в молодих людей", - сказала вона.

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Також Волоха пояснила, що таке бустерна доза у процесі вакцинації:

"Бустерна доза - це доза, яка вводиться через певний проміжок часу, коли знижується рівень імунного захисту, щоб посилити цей рівень проти вірусу. Це така ж доза, але вона просто вводиться через певний проміжок часу - найчастіше через пів року".

Нагадаємо, понад 10 країн Європи зафіксували новий штам коронавірусу, якому дали назву "Омікрон" — за назвою літери грецького алфавіту. Багато країн запровадили обмеження на авіарейси з ПАР, де вперше виявили новий штам. Його вже виявили в низці країн Європи: Великій Британії, Бельгії, Італії, Німеччині, Нідерландах. Ізраїль став першою країною, яка закрила свої кордони для іноземних громадян через поширення цього штаму.

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, вчені намагаються з'ясувати, чи він стійкий до вакцин. Цей штам вважається потенційно небезпечнішим, ніж "Дельта".

Також доктор медичних наук, інфекціоністка Ольга Голубовська зазначила, що українцям недоцільно масово робити третє щеплення від коронавірусу доти, доки повністю не вакциновані так звані "групи ризику".

На запитання, чи потрібно українцям щепитись третьою дозою вакцини, Голубовська відповіла:

"Я думаю, що після того, як у нас будуть вакциновані основні групи ризику. Вони у нас ще недовакциновані, тому що пізно схаменулися. Вводити бустерну дозу не зовсім логічно, поки ці групи не захищені. Основну летальність, основну напругу системи охорони здоров'я створюють саме вони. Тому їх треба захистити насамперед".