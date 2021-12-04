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Новий штам коронавірусу: імунологиня розповіла, що потрібно робити українцям "99% випадків інфекції, яка на сьогодні є у світі, - це "Дельта"

Навряд чи Україна зможе уникнути нового штаму коронавірусу "Омікрон", якщо він вже поширився в 40 країнах, зазначила в ефірі програми "Сьогодні Ранок Вихідний" на телеканалі "Україна 24" імунологиня Алла Волоха.

"Я не думаю, що потрібно панікувати. Паніка - це взагалі негарна реакція. Але ми маємо бути готовими до цього", - сказала вона.

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За словами імунологині, потрібно продовжувати проведення вакцинації:

"Люди, які вакциновані, все-таки краще захищені - принаймні вони захищені від важких форм. Якщо вони навіть і можуть захворіти, то це може протікати в легкій формі".

Водночас вона зазначила, що наразі немає таких чітких даних, що від "Омікрону" може бути тяжкий перебіг захворювання:

"Навпаки, є дані про те, що це може, можливо, навіть буде і легший варіант. Навіть щодо заразності вірусу нічого не відомо. Але якщо навіть він поширюватиметься і викликатиме легкі форми, то це все-таки не є надзвичайно небезпечним. Але вакцинація може вплинути теж на можливості поширення вірусу. Найгірший варіант - мені складно сказати, наскільки він може бути гіршим за "Дельту". Такий рівень захворюваності та смертності, який наразі ми бачимо зі штамом "Дельта", є дуже тяжким, на мій погляд. Мені здається, що "Омікрон" не буде тяжчим, але те, що він може спричинити нову хвилю захворюваності, можливо, з часом - це не виключено... Річ у тому, що на сьогодні переважає "Дельта" у всьому світі. 99% випадків інфекції, яка на сьогодні є у світі, - це "Дельта".

Нагадаємо, понад 10 країн Європи зафіксували новий штам коронавірусу, якому дали назву "Омікрон" — за назвою літери грецького алфавіту. Багато країн запровадили обмеження на авіарейси з ПАР, де вперше виявили новий штам. Його вже виявили в низці країн Європи: Великій Британії, Бельгії, Італії, Німеччині, Нідерландах. Ізраїль став першою країною, яка закрила свої кордони для іноземних громадян через поширення цього штаму.

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, вчені намагаються з'ясувати, чи він стійкий до вакцин. Цей штам вважається потенційно небезпечнішим, ніж "Дельта".

Раніше імунолог Борис Донськой розповів, чи небезпечний новий штам коронавірусу. Також він розповів, як не допустити його розповсюдження в Україні.

"Звичайно, карантинні заходи. Причому не обов'язково з країн, де виявили вірус, бо зранку не виявили, а до обіду вже виявлять. Тільки почали його тестувати, у багатьох країнах немає тестів. Тому якщо в якійсь країні не було описано випадків вірусу, це не означає, що його там немає, і людина звідти може його завезти. Тож карантин, обмеження, приїжджаючих необхідно тестувати й однак садити на карантин — тільки так ми зможемо знизити ймовірність попадання цього вірусу", — сказав він.