23:46, Вчора

Переговори Байдена та Путіна: невтішний прогноз для України "Тепер уже публічно заявлена ​​позиція США чинити тиск на Україну"

Сполучені Штати Америки почнуть тиснути на українське керівництво, аби змінити позицію України щодо Донбасу. Таке припущення озвучив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" ексрадник Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

Він нагадав, що Москву вже відвідували американський політик Вікторія Нуланд і директор ЦРУ Джозеф Бернс. Після зустрічей із російськими представниками влади виявилося, що і Нуланд і Бернс згодні з тим, що Україна має виконувати Мінські угоди, відтак - вносити зміни до національного законодавства та Конституції.

"Блінкін (Ентоні Блінкін - держсекретар США,-ред) після зустрічі з Лавровим (Сергій Лавров - глава МЗС РФ,- ред.), зайняв позицію не захисника чи прихильника України, а позицію посередника між Україною та Росією. Він підтвердив, що переговори будуть вестися з Україною та Росією на основі Мінських угод. Тепер уже публічно заявлена позиція США чинити тиск на Україну для того, щоб змінити ту позицію, якої керівництво України дотримувалося в останні місяці про неприйнятність Мінських угод для України", - каже Ілларіонов.

Читайте також: Зустріч Байдена та Путіна: Ілларіонов поділився побоюваннями

Він також не згоден з твердженням президента України Володимира Зеленського, який хоче провести прямі переговори з головою РФ Володимиром Путіним, щоби закінчити війну на Донбасі:

"Коли він (Володимир Зеленський, -ред) говорить про те, що війну можна закінчити шляхом переговорів з Путіним - він помиляється принципово. Переговорами з Путіним війну не зупинити. Такими переговорами закінчується не перемога, а поразка забезпечується. Але найнебезпечніше полягає навіть не в цьому. Президент сказав про те, що Україна збирається повертати Донбас. А Крим? А Севастополь? А чому Президент виділив Донбас і забувся про Крим, тим більше щойно пройшла Кримська платформа, яка отримала підтримку 43 держав і 4 міжнародних організацій"?

Читайте також: Переговори Путіна з Байденом: американський політик пояснив, на що чекати Україні

На думку Ілларіонова, нова позиція США щодо України може бути озвучена вже на переговорах між Джо Байденом і Володимиром Путіним, які мають відбутися найближчим часом.

"І США, можливо, в цих же переговорах підтвердять, що чинитимуть тиск на нинішнє українське керівництво з тим, щоб Україна змінила свою принципову позицію, яку вона мала останні місяці", - зазанчив він.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що готують зустріч президентів Росії та США Володимира Путіна й Джо Байдена. Про те, що зустріч президентів може відбутися, у жовтні говорив речник Путіна Дмитро Пєсков. Пізніше він вказав на те, що Росія і США мають розуміння про те, що зустріч має відбутися "в найближчій перспективі". Вже у листопаді він заявив про досягнення розуміння у проведенні зустрічі.

Крім того, 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало на своєму сайті дипломатичне листування голови відомства Сергія Лаврова з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном і Хайко Маасом. Листування стосується врегулювання конфлікту на сході України.

Водночас ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про сумніви у тому, що Володимир Путін та Джо Байден точно зустрінуться за столом переговорів.

"Те, що анонсують росіяни, ще не означає, що це правда. Те, що ми чули, говорить про те, що зустріч готується. Але чомусь не сказано, ні де вона буде, ні коли вона буде. Вона може бути через рік, всяке буває в дипломатії, тому я не поспішав би з висновками.

Путін виходить із того, що він "великий". А всім великим потрібна увага на рівні глобальних світових гравців. Коли ця велич у нього у квітні була на піку, він стягнув війська до кордонів з Україною і в такий спосіб фактично змусив Байдена йти на якусь зустріч. Зараз пів року минуло, йому потрібна чергова "ін'єкція величі", і він зараз формує те, що викликає занепокоєння і в нас, і в наших союзників. Я думаю, що це йде якраз у контексті традиційного для російської зовнішньої політики шантажу, тому що їм більше нема чого запропонувати світу, і можливо, у цьому контексті можна умовно говорити, що така зустріч колись можливо відбудеться. Але я не став би це заземлювати так, що вона буде через місяць або через два тижні", — сказав він.