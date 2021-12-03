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"Росія не відчепиться ніколи": Бутусов розповів, що робити Україні "Війна триває одночасно в 4-х площинах"

Війна України та Росії відбувається одночасно в чотирьох площинах, заявив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" журналіст Юрій Бутусов.

"В цілому просто потрібно сказати, що в нас триває 8-й рік війна. Війна йде одночасно в 4-х площинах - на фронті у військовій площині, інформаційному полі, йде політично, зокрема всередині України, а також йде економічно. Росія нас намагається потіснити та завдати ударів на кожному з цих фронтів, у кожній з цих галузей", - зазначив він.

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"І звичайно, щоб воювати, щоб тебе чули, поважали і ти міг щось вирішувати та змінювати в політиці, потрібна стратегія. Вона має постійно змінюватися, направлятися, але має виходити з одного - Росія - це ворог, вона не відчепиться від нас сама по собі. І ми маємо дати їй гідну відсіч на кожному фронті. Ось тоді наша дипломатія матиме ефективність, тоді ми зможемо щось вирішувати", - розповів журналіст.

Раніше представник української делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Сергій Гармаш розповів, яким чином США зможуть впливати на хід переговорів з Росією щодо Донбасу.

"Прямий канал у принципі вигідний сьогодні й Росії, яка зацікавлена в прямому діалозі за всіма форматами зі США, і Сполученим Штатам, які хочуть впливати на цей процес. Я думаю, і Україні це вигідно, тому що підтримка США досить вагома", — сказав він.

Також військовий експерт Олег Жданов назвав умову, за якої можливі прямі переговори з Росією. За його словами, для цього потрібне визнання Росії стороною конфлікту на Донбасі на офіційному рівні.