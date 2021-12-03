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Він не пробачить Саакашвілі - Ілларіонов розповів, що розлютило Путіна "Він переміг у політичних реформах, економічних і навіть на полі бою"

Президент Росії Володимир Путіни радіє від того, що відбувається з експрезидентом Грузії Михайлом Саакашвілі. Про це розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов.

За його словами, Путін має давню образу на Михайла Саакашвілі. Ілларіонов не виключає, що глава Кремля зараз особисто впливає на долю колишнього лідера Грузії.

"Якою мірою він впливає на це - ми не знаємо. Однак те, що це реалізує його найглибші почуття задоволення, тому що - це його противник, який переміг його своїм розумом, енергією. Він переміг у політичних реформах, економічних і навіть на полі бою. У тому сенсі, що Путіну не вдалося реалізувати в Грузії те, що планувалося: захоплення всієї країни, повалення режиму Саакашвілі", - розповів Ілларіонов.

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Він зазначив, що 2008 року, під час наступу російських військ на Грузію, до Саакашвілі прибули люди від Володимира Путіна та намагалися його залякати. Йому пропонували залишити країну.

"Михайло Саакашвілі відкинув усі ці пропозиції, залишився в країні і саме його дії не дозволили захопити країну, зберегти політичний режим, свободу. І те, що було зроблено в країні командою Саакашвілі - Путін звичайно ж не може вибачити, що йому довелося зазнати поразки від Грузії, від Михайла Саакашвілі", - сказав експерт.

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся на Батьківщину напередодні виборів, щоб підтримати своїх прихильників - опозиційну партію "Єдиний національний рух". 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі був заарештований грузинськими правоохоронцями. Проти Саакашвілі в Грузії порушено 4 кримінальні справи, зокрема, за зловживання повноваженнями під час перебування президентом і розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі заочно засуджений до 6 років ув'язнення. Після арешту Саакашвілі оголосив голодовку.

20 листопада вперше після повернення до Грузії та арешту Саакашвілі привезли до будівлі Тбіліського міського суду. Політика доправили з військового шпиталю в Горі, де він проходить реабілітацію після 50-денної голодовки.