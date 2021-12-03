20:43, Сьогодні

Чим "Дельта" відрізняється від "Омікрону": Голубовська розповіла про новий штам "Нові варіанти коронавірусу у світі з'являтимуться"

Нові варіанти коронавірусу у світі з'являтимуться. Про це заявила в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" доктор медичних наук, інфекціоністка Ольга Голубовська.

"Збудники мутують, коронавіруси мутують. Справді є кілька груп об'єднаних цих варіантів, які виділяє Центр контролю захворюваності на США... Є варіанти, які становлять небезпеку, - такі, як "Дельта". Тепер це варіант, який уже визнаний ВООЗ... Чим вони відрізняються від інших? Вони мають велику кількість мутацій... Якщо варіант "Дельта" мав до 10-и цих мутацій (навіть менше), то цей варіант ("Омікрон" - прим. ред.) має - саме в цьому ключовому фрагменті вірусу - близько 30-и мутацій – 32, якщо я не помиляюся. Тому виникає низка запитань", - сказала вона.

Читайте також: "Загроза нацбезпеці": відома лікарка забила на сполох через ситуацію в медицині

За її словами, у ВООЗ кілька днів тому повідомили, що на сьогодні невідомо, чи буде важче протікати захворюваність у цих пацієнтів.

"Також немає даних про те, що він ще заразніший, ніж, наприклад, "Дельта"... І точно також, на жаль, не можна сказати, наскільки він "вислизатиме" від вакцин, хоча, звичайно, така кількість мутацій передбачає все-таки, що якесь "вислизання" буде від імунітету. Тому деякі виробники вакцин, наприклад, компанія Moderna, змінюють стратегію з вакцинації в розробці вакцин", - зауважила лікарка.

Водночас Голубовська наголосила, що в цих виробників зараз 3 стратегії:

1. Збільшувати дозу препарату, що вводиться.

2. Робити полівалентні вакцини, які гіпотетично можуть діяти на кілька відомих варіантів коронавірусу.

3. Стратегія, спрямована саме на "Омікрон".

"Хочеться вірити в те, що такої надочікуваної катастрофи не буде... Зараз справді хворіють молоді люди. Вірус, обираючи свій пандемічний потенціал, захоплює нові та нові незайняті ніші... Загальна летальність буде навіть і меншою - за рахунок того, що молоді люди хворіли, діти. Здебільшого летальність від цього захворювання концентрується переважно у групах ризику, тому ці групи мають бути захищені", - зазначила лікарка.

Читайте також: Новий штам коронавірусу: Комаровський пояснив, звідки він узявся

Нагадаємо, понад 10 країн Європи зафіксували новий штам коронавірусу, якому дали назву "Омікрон" — за назвою літери грецького алфавіту. Багато країн запровадили обмеження на авіарейси з ПАР, де вперше виявили новий штам. Його вже виявили в низці країн Європи: Великій Британії, Бельгії, Італії, Німеччині, Нідерландах. Ізраїль став першою країною, яка закрила свої кордони для іноземних громадян через поширення цього штаму.

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, вчені намагаються з'ясувати, чи він стійкий до вакцин. Цей штам вважається потенційно небезпечнішим, ніж "Дельта".

Раніше імунолог Борис Донськой розповів, чи небезпечний новий штам коронавірусу. Також він розповів, як не допустити його розповсюдження в Україні.

"Звичайно, карантинні заходи. Причому не обов'язково з країн, де виявили вірус, бо зранку не виявили, а до обіду вже виявлять. Тільки почали його тестувати, у багатьох країнах немає тестів. Тому якщо в якійсь країні не було описано випадків вірусу, це не означає, що його там немає, і людина звідти може його завезти. Тож карантин, обмеження, приїжджаючих необхідно тестувати й однак садити на карантин — тільки так ми зможемо знизити ймовірність попадання цього вірусу", — сказав він.