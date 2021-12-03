17:51, Сьогодні

Вступ України до НАТО: дипломат розповів, що потрібно зробити "Група підтримки досить обмежена"

За сучасних умов навряд чи в НАТО знайдеться країна, яка підтримала б вимоги Росії. Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" дипломат, експосол України в США Олег Шамшур.

"Для Альянсу це буде самогубство. Хто є "каменем спотикання" для ухвалення рішення - це також зрозуміло. Це перш за все Німеччина, Франція, але, безумовно, цим позиція нашого членства не обмежується", - сказав він.

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"Зрозуміло, що потрібно також не обмежуватися роботою з цими лише двома країнами. Треба розмовляти з усіма членами НАТО і пам'ятати, що, на жаль, група підтримки - країн, які готові активно підтримати наше членство в НАТО, - є доволі обмеженою і практично не збільшується", - розповів Шамшур.

За його словами, це дуже складна політична проблема:

"Безумовно, потрібно продовжувати реформи. Тому що, щоб бути переконливими в наших розмовах, дебатах з Альянсом, його окремими членами, потрібно мати критичну масу реформ у країні. Тоді наші аргументи виглядатимуть переконливо".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув гарантії того, що Київ відмовиться від планів приєднатися до НАТО, й закликав Альянс таким же чином відповісти Росії.

Зокрема, він прокоментував вимогу російського керівництва про те, щоб НАТО надало Москві гарантії безпеки й нерозширення на Схід.

"Я відкидаю ідею про те, що ми повинні щось гарантувати Росії. Я наполягаю на тому, що саме Росія повинна гарантувати, що вона не буде продовжувати агресію проти будь-якої країни", - заявив Кулеба.

Він також закликав США і союзників відкинути вимоги Москви.

Раніше військовий експерт Олег Старіков розповів, що країни НАТО в разі відкритої військової агресії Росії проти України зможуть надати Києву лише матеріальну та дипломатичну допомогу.

"Чим наша держава сильніша, чим наші збройні сили сильніші, тим менша ймовірність агресії. Тому світ дивиться - готові ми чинити опір, чи ні. Якщо не готові, звичайно, захищати нас ніхто не буде. Навіть якщо готові, вони нам надаватимуть допомогу. Але у разі агресії жодної допомоги, окрім матеріальної, економічної, дипломатичної, інформаційної не нададуть. Все залежить лише від нас, від українців", - пояснив він.