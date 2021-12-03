16:33, Сьогодні

Напад Росії на Україну: дипломат назвав можливі сценарії розвитку подій "У плані оборони ми більше готові, ніж будь-коли"

Загроза нападу Росії на територію України є - вона нікуди не зникла, заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" дипломат, експосол України в США Валерій Чалий.

"Нас має цікавити наша готовність, тому що війна Росії проти України розпочалася не сьогодні. І те, що ми гадаємо - чи буде Путін віддавати наказ, чи не буде, - це неправильна тактика. Річ у тому, що знати ми будемо про такий наказ десь за 3 дні приблизно. Є певні індикатори, за допомогою яких можна визначити, чи планується найближчими днями повномасштабна атака. Чомусь всі чекають, що це будуть танки, БТРи, наступ - як у 2014 році. А це може бути зовсім не так. У нас є сценарії, які ми також розуміємо, при яких немає навіть масованого заходу на територію України. Це може відбуватися атака із застосуванням авіації - ми бачили такі ситуації в Сирії, як застосовується російська авіація зі своєї території проти нас...", - сказав він.

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За словами Валерія Чалого, може бути й кібератака з боку Росії:

"Вже такі спроби були. В останній тиждень нарощуються дуже серйозні інформаційні атаки - в 10 разів вони збільшилися. Вони супроводжуються також тестуванням наших спроможностей кібероборони. Тому це може бути зовсім інший сценарій, і його вірогідність сьогодні не зникла. Тому гадати не потрібно - буде Путін щось робити або не буде, - а потрібно бути просто готовим до такого сценарію".

Також він оцінив готовність української влади до цих загроз:

"Я думаю, що в плані оборони ми більше готові, ніж будь-коли, ніж у 2014 році та навіть пізніше... Мене хвилює спроможність нашого верховного керівництва в умовах війни віддавати правильні накази та мобілізувати країну. Головне питання зараз - це наша готовність, внутрішня консолідація, можливість відбити таку атаку всією країною. Тут багато питань, починаючи з мобілізаційного ресурсу та закінчуючи планами всіх секторів економіки... Зараз увага має бути сконцентрована на тому, щоб кожен знав свій рух".

На його думку, водночас заяви міжнародних партнерів України є наразі адекватними.

"З точки зору сьогоднішньої ситуації та заяв наших партнерів... Вони адекватні, рішучіші, ніж будь-коли. Ми чуємо консолідовану позицію, але всі розуміємо, що це не та позиція, яка буде максимально нам потрібна в разі найгіршого сценарію. Ми розуміємо, що від НАТО нам зараз не потрібен вступ завтра, але нам потрібно, щоб НАТО могло закрити авіаційний простір у разі російської атаки. І чи готові вони - це до них запитання", - сказав він.

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Нагадаємо, 2 грудня полковник, ексначальник розвідки Міноборони Петро Недзельський заявив, що Україна повинна зміцнити свої військові дислокації у регіонах, поруч з якими передбачається проведення російсько-білоруських навчань.

"Ми повинні реагувати, ми повинні теж туди направити відповідний контингент військ, щоб у разі, якщо ці так звані навчання переростуть у відверту агресію, дати відсіч цій агресії... Це так зрозуміло, що якихось інших трактувань і бути не може", - сказав він, підкресливши, що Росія і Білорусь сьогодні не приховують свого негативного ставлення до України та до чинної української влади.

Раніше представник української делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Сергій Гармаш розповів, яким чином США зможуть впливати на хід переговорів з Росією щодо Донбасу.

"Прямий канал у принципі вигідний сьогодні й Росії, яка зацікавлена в прямому діалозі за всіма форматами зі США, і Сполученим Штатам, які хочуть впливати на цей процес. Я думаю, і Україні це вигідно, тому що підтримка США досить вагома", — сказав він.

Також військовий експерт Олег Жданов назвав умову, за якої можливі прямі переговори з Росією. За його словами, для цього потрібне визнання Росії стороною конфлікту на Донбасі на офіційному рівні.