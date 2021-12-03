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Зелена енергетика: Туреччина за 30 років хоче позбутися викидів вуглекислого газу Уряд Туреччини збирається заохочувати людей купувати електромобілі та розвивати зелену інфраструктуру

Ще одна країна поставила в пріоритет отримання електроенергії з відновлюваних джерел. Про те, що тепер і Туреччина свій енергетичний курс направила на розвиток "зеленої" енергії, повідомляється в програмі "Економіка" на телеканалі "Україна 24".

Так, до 2053 року країна планує перейти на зелені джерела енергії та повністю позбутися шкідливих викидів вуглекислого газу. Таку заяву зробили на енергетичному саміті, який відбувся в країні.

Зазначається, що в Туреччині вже понад 40% електроенергії виробляють поновлювані джерела. У планах уряду країни заохочувати людей купувати електромобілі, розвивати зелену інфраструктуру і підтримувати екологічні проєкти.

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Нагадаємо, що і Німеччина планує протягом найближчих 10 років повністю відмовитися від вугілля і 80% потреб забезпечувати відновлюваними джерелами енергії. Зараз по всій країні активно встановлюють сонячні панелі та вітряки, відкриваються підприємства з виробництва водню, а громадян заохочують купувати електричні автомобілі.

Також повідомлялося, що Саудівська Аравія почала облаштовувати чисті міста. За даними телеканалу "Україна 24", штучний острів площею, як Київ, зведуть біля узбережжя Червоного моря. Живитися він буде виключно зеленою енергією.

Крім того, відомо, що Британія побудує новий центр "зеленої" енергії. На південному узбережжі Сполученого Королівства створять сучасний центр відновлюваної енергії, де поставлять вітряки, сонячні електростанції та вироблятимуть чистий водень.