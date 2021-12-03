10:47, Сьогодні

Клімкін пояснив, чого хоче Лукашенко від громадян Росії Лукашенко не зможе продовжувати політичну кар'єру в Білорусі, він там всім набрид, вважає ексміністр

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні може робити серйозну ставку на росіян. Чому йому сьогодні цікавіші громадяни РФ, а не білоруси, пояснив у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Позиція Лукашенка, і він вже намагався про неї говорити, торгувався з Путіним кілька місяців, ніяким чином не впливає і не знаходиться під впливом нашої позиції. Насправді Лукашенко торгується за своє майбутнє, він мріє залишитися в політиці, він точно не залишиться в білоруській політиці, тому що там він набрид навіть білорусам, його там не залишать і нормально не проголосують", — сказав ексглава МЗС.

Читайте також: Путін і Лукашенко створюють новий осередок напруженості в Європі - заява Кисельова

Лукашенко, на думку Клімкін, сьогодні шукає "місце під сонцем", де буде в безпеці й він, і його капітал.

"Що він хоче? Він хоче зайняти ключову позицію в новій союзній державі. Позицію або президента, або одну з кращих позицій, забезпечити собі безпеку, забезпечити свою фізичну безпеку, а також безпеку своїх грошей. Це все, про що він турбується. Він прекрасно розуміє також, що його інтерв'ю, яке він давав ведучому російському каналу, воно заходить не на білорусів, не на нас, не на захід, воно заходить на частину російського електорату. І він хоче отримати якусь підтримку від жорсткого і консервативного російського електорату, а потім сказати Путіну - ось бачиш, без мене ніяк, потрібно мене десь прилаштувати. І я б до цих заяв Лукашенко ставився дуже жорстко, оскільки він всі мости, які були моральні та політичні, вже спалив. Він є фактичним керівником Білорусі, а для нас головне, щоб з території Білорусі для нас було якомога менше російської загрози, і потрібно до цього ставитися дуже жорстко і прагматично", — сказав Клімкін.

Колишній міністр зазначив також, що у Лукашенка і Путіна сьогодні кінцеві цілі різні, але ці історії частково об'єднують їхні інтереси.

"Ми знаємо, хто такий Лукашенко. Якщо у нас разом із Заходом буде можливість тримати весь білоруський кордон - тримаємо цей кордон. Що зараз робить Путін? Він підвищує ставки, він схопив кураж через енергетичну кризу, через міграційний шантаж. Що він хоче від Байдена? Щоб не втручалися ні в що в Росії. Зараз він намагається говорити, що, мовляв, давайте мені гарантії на не розширення НАТО, що насправді є маразмом. НАТО буде не НАТО, якщо взагалі буде з ним розмовляти. І також він хоче залишатися світовим гравцем. Тому ця історія путінська про те, щоб використовувати Лукашенко, а у Лукашенка історія - щоб частина росіян порадила Путіну, що ні, без Лукашенка вони ніяк не можуть. Я всім нагадую, що три роки тому багато людей і в Україні любило Лукашенка, а зараз подивіться, хто його любить", — зазначив Клімкін.

Раніше стало відомо, що Лукашенко збирається просити у Путіна розмістити в Білорусі ядерну зброю. Про це повідомив генерал-майор запасу СБУ, експерт Українського центру аналітики та безпеки Ігор Гуськов.

"Я не думаю, що у своїх заявах щодо ядерної зброї або неприкритих загроз щодо ситуації на Донбасі Лукашенко є самостійним. Він є лялькою в тій грі, яка розігрується Кремлем, і озвучує рівно стільки й у той час, коли це позначено з Москви. Його риторика є послідовною у продовженні заяв Путіна, Лаврова чи Наришкіна. Йде підняття ставок.Щодо безпосереднього розміщення носіїв ядерної зброї, я думаю, що якщо Путін прийме таке рішення, його ніщо не зупинить. Але я схильний думати, що це на сьогодні більшою мірою політика шантажу. Насамперед шантажу Заходу своїми заявами. Є часовий проміжок і поле для маневру. Фактично зараз все залежить від реакції Заходу", — сказав він.