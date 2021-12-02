20:14, Сьогодні

"Росії вигідно не виконувати Мінські угоди": нардеп назвав причину "У нас немає жодної дороги, крім як до військових союзів"

Ситуація з Мінськими угодами вигідна Росії, тому це конфлікт надовго. Про це заявив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко.

За його словами, це робиться для того, щоб впливати на вступ України до НАТО.

"Росії вигідно говорити про Мінські угоди й не виконувати їх. І це конфлікт надовго, зокрема для того, щоб впливати на наш вступ до НАТО. Вони в будь-який момент або ескалують ситуацію, або деескалують.... Вони себе так ставлять у Європі... як країну, яка відповідає за безпеку країн. "Ми можемо тут і в Східній Європі відповідати повністю за питання стабільності" - ось позиція Російської Федерації. Звичайно, вони нам ніколи не даватимуть вступити до НАТО, тому що це питання їхньої безпеки. Тут не потрібно бути великим експертом, щоб це розуміти. І дійсно, вони зроблять все, щоб ми туди не пішли", - сказав політик.

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Також Роман Костенко зазначив, що якщо Україна відмовиться від вступу до НАТО, то це не посилить її безпеку.

"Це прискорить наш шлях до того, що Росія матиме більший вплив на нас - не лише політичний, а й військовий. У нас немає жодної дороги, крім як до військових союзів. Нехай це буде не НАТО - це я зараз утрирую, а якісь інші союзи", - розповів нардеп.

На його думку, найближчим часом немає перспективи для вступу України до НАТО:

"Зараз ми розуміємо, що вхід до НАТО - це 30 країн Європи, Північної Америки. І ми розуміємо, що зараз Росія через свої енергетичні можливості, політичні може впливати на багато країн, які входять до НАТО... На сьогодні я не бачу найближчої перспективи на декілька років для вступу України до НАТО. Але Україна має політично працювати, бо це політичне рішення".

Раніше представник української делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Сергій Гармаш розповів, яким чином США зможуть впливати на хід переговорів з Росією щодо Донбасу.

"Прямий канал у принципі вигідний сьогодні й Росії, яка зацікавлена ​​в прямому діалозі за всіма форматами зі США, і Сполученим Штатам, які хочуть впливати на цей процес. Я думаю, і Україні це вигідно, тому що підтримка США досить вагома", — сказав він.

Також військовий експерт Олег Жданов назвав умову, за якої можливі прямі переговори з Росією. За його словами, для цього потрібне визнання Росії стороною конфлікту на Донбасі на офіційному рівні.

"Потрібно спочатку визнати РФ офіційно на міжнародному рівні стороною конфлікту. Тоді є сенс сідати за стіл переговорів. І вже не буде важливо — віч-на-віч чи у присутності третіх сторін, хоча 2-й варіант значно кращий", - сказав він.