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США можуть відбити у Путіна думки про агресію — російський політик Гаррі Каспаров прокоментував зустріч Лаврова та Блінкена

У зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, яка проходить 2 грудня, немає жодного сенсу. Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" російський опозиціонер Гаррі Каспаров на "Форумі вільної Росії" у Вільнюсі.

"Я багато не чекав би від зустрічі Блінкена з Лавровим. На жаль, ця адміністрація не демонструє готовності адекватно реагувати на дії Путіна. Санкції — це спосіб запобігти війні, а не реагувати на неї. У Америки було і залишається багато можливостей, щоб відбити у Путіна бажання думати про агресивні дії", — сказав він.

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Зустріч голови Держдепу США Ентоні Блінкена та глави МЗС Росії Сергія Лаврова проходить у Стокгольмі в рамках саміту ОБСЄ. Тему переговорів сторони не анонсували. У Швеції зараз присутній і глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Раніше журналіст Євгеній Кисельов розповів, що у Путіна є конкретна мета щодо України.

"Путіну хочеться пограти м'язами, змусити того самого Байдена в черговий раз сісти з ним за стіл переговорів або зустрітися віртуально. Насправді я не виключаю такої гіпотези, що вся ця військова ескалація на кордонах України - лише спроба Путіна звернути на себе увагу", — вважає він.