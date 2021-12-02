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Прямі переговори з Росією можливі за однієї умови – військовий експерт "Тоді є сенс сідати за стіл перемовин"

У Росії чітко заявляють, що вони "не є стороною конфлікту". Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Жданов.

"Щоб іти на прямі перемовини з Росією, потрібно спершу визнати Росію офіційно на міжнародному рівні стороною конфлікту. Тоді є сенс сідати за стіл перемовин. І вже не буде важливо - віч-на-віч чи за присутності третіх сторін - хоча 2-й варіант набагато кращий", - сказав він.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді 1 грудня, заявив, що готовий до прямих переговорів з керівництвом Російської Федерації для встановлення миру та повернення тимчасово окупованих українських територій.

"Ми повинні сказати правду, що не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери. А деякі внутрішні цього не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що в нас сильна, потужна армія. І не боятися зараз говорити одне одному правду, якщо хочемо повернути Донбас. А якщо хочемо просто про це говорити, то давайте нічого не робити", – заявив президент.

Водночас екссекретар РНБО Олександр Данилюк висловив упевненість, що Володимир Путін не погодиться на переговори з Володимиром Зеленським.

"Те, що Зеленський хоче напряму говорити з Путіним... Раніше ми всі цього боялися, бо він не був готовий. В принципі він і зараз не готовий, але зараз чому він так на цьому наполягає? Тому що він розуміє, що Путін на це не піде. Він зрозумів, що Зеленський "вже все"... І він про це сам сказав у своїй статті й потім, мені здається, Медведєв там підтвердив, що насправді з Зеленським немає про що говорити, "Будемо чекати на нового президента". Росії нікуди поспішати. Там особливих результатів не потрібно, крім капітуляції. Чи зможе Зеленський піти на капітуляцію? Ну я думаю, що ні. Йому це ніхто не пробачить...", - сказав Данилюк.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".

"Для Путіна головне не економіка і не політика. Для нього важливіше, як він увійде в історію як керівник величезної імперії, чи зможе він об'єднати колишні території, землі, держави, які відкололися від імперії. Тому раціонально давати оцінку його поведінці не можна. Якщо проаналізувати його кроки й кроки держави Росія, які вона робить, вона фактично послідовно готується до останнього кидка на Україну", - наголосив експерт.