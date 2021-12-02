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Військова загроза Україні: Путін має конкретну мету "Немає жодного сенсу Путіну послаблювати напруженість у відносинах з Україною"

Україні варто готуватися до гіршого сценарію щодо можливої повномасштабної агресії Росії. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст Євген Кисельов.

"Путінський режим нікуди не зникне, не розвалиться, не впаде. Чи вести переговори з Путіним безпосередньо чи не вести - він однак кине, обдурить, навколо пальця обведе. Проте, варто готуватися до гіршого, до того, що зовнішня загроза зі сторони Росії для України існуватиме. Тому що немає жодного резону Путіну послаблювати напруженість у відносинах з Україною", - сказав він.

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Кисельов підтримує гіпотезу світових експертів про те, що військова ескалація на кордонах України – велика геополітична гра, зокрема з боку Путіна. Так президент РФ прагне підняти свою цінність, значення своє для всього світу.

"Путіну хочеться пограти м'язами, змусити того ж Байдена знову сісти з ним за стіл переговорів або зустрітися віртуально. Насправді я не виключаю такої гіпотези, що вся ця військова ескалація на кордонах країни - лише спроба Путіна звернути на себе увагу. Як хуліган, що б'є вікна на подвір'ї, що, зрештою, до них приїхали і почали домовлятися. Так само Путін і тут поводиться. Намагається сказати: Гей, Байдене, ало! Не хочеш зі мною розмовляти? То я тобі зараз покажу! Давай домовлятись: я від'їду від України, а ти щось мені за це даси", - сказав експерт.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".

"Для Путіна головне не економіка і не політика. Для нього важливіше, як він увійде в історію як керівник величезної імперії, чи зможе він об'єднати колишні території, землі, держави, які відкололися від імперії. Тому раціонально давати оцінку його поведінці не можна. Якщо проаналізувати його кроки й кроки держави Росія, які вона робить, вона фактично послідовно готується до останнього кидка на Україну", - наголосив експерт

1 грудня Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Президент сказав, що зупинити війну на Донбасі можна лише у разі прямого діалогу з Росією.

Він зазначив, що не боїться говорити росіянам про війну на Донбасі та окупацію Криму. Також він готовий вести діалог з Володимиром Путіним безпосередньо.

"Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих переговорів з Росією. Зараз це визнали всі - всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія, і не боятися говорити один одному правду", — заявив Зеленський.