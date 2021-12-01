19:21, Сьогодні

Путін не піде на переговори з Зеленським: екссекретар РНБО пояснив причину "Путін зрозумів, що Зеленський "вже все"

Слова президента України Володимира Зеленського щодо необхідності прямих перемовин із Росією - не нова теза. Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" повідомив екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

"Потрібно розуміти, що це не Німеччина та Франція вимагали, щоб Зеленський не спілкувався з Путіним без їх участі. Завжди позиція була наступна: вони насправді й раді б були, для них буде менше проблем, якщо президент України говоритиме з президентом Росії... Мають бути залучені інші країни, бо це стабілізує ситуацію", - сказав він.

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За його словами, Зеленський розуміє, що Путін не піде на перемовини:

"Те, що Зеленський хоче напряму говорити з Путіним... Раніше ми всі цього боялися, бо він не був готовий. В принципі він і зараз не є готовим, але зараз чому він так на цьому наполягає? Тому що він розуміє, що Путін на це не піде. Він зрозумів, що Зеленський "вже все"... І він про це сам сказав у своїй статті й потім, мені здається, Медведєв там підтвердив, що насправді з Зеленським немає про що говорити, "Будемо чекати на нового президента". Росії нікуди поспішати. Там особливих результатів не потрібно, крім капітуляції. Чи зможе Зеленський піти на капітуляцію? Ну я думаю, що ні. Йому це ніхто не пробачить...".

Нагадаємо, ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що Україні потрібно визначитись із компромісом для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, якщо у Києві хочуть якнайшвидше закінчити війну на Донбасі, то шлях прямих переговорів з РФ - для цього єдиний.

"Будь-яка війна закінчується переговорами або взяттям Рейхстагу. Я не думаю, що ми можемо в Україні зараз думати про взяття Кремля, але, якщо ми хочемо закінчити війну зараз - шлях прямих переговорів єдино можливий", - каже він.

Раніше політолог Валерій Димов сказав, що президент Російської Федерації Володимир Путін має одразу три причини для того, щоб відмовитися від переговорів з Україною щодо припинення бойових дій на Донбасі.

"Росія завжди розірве будь-який договір, який її не задовольняє. Путін ніколи не піде на переговори, які його не задовільнять, і ми повинні розуміти, що у нас війна, а наша чинна влада практично повністю задовольняє Путіна", - заявив він.