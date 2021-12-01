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"Має залишатися локомотивом": Розумков розповів про важливу роль України "Демократія буде залишатися"

Навколо України стає все менше країн, які б дотримувалися принципів демократії, свободи слова, верховенства права. Про це повідомив під час Київського безпекового форуму, який транслювався на телеканалі "Україна 24", ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Сьогодні країна повинна залишатися - хоча б у регіональному плані - локомотивом. На жаль, сьогодні ми бачимо такі тренди, які намагаються зменшити і демократію, і баланси влади, які історично були закладені і в Конституцію нашої держави, і в принципі в ті прагнення, які сповідує український народ. Тому я впевнений, що кому б що не хотілося, але демократія - як одна з базових цінностей для української нації - буде залишатися", - сказав він.

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Зазначимо, що напередодні президент РФ Володимир Путіна під час виступу на інвестиційному форумі ВТБ Капітал "Росія кличе" заявив, що розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути "червоною" лінією для Росії. Він зазначив, що "червоні" лінії для Кремля передусім у створенні загроз, які можуть виходити з цієї території.

Путін заявив, що західний світ проігнорував застереження Росії та провів інфраструктуру НАТО до російських кордонів. Як приклад, він навів системи ПРО в Польщі та Румунії.

"На пускові установки, які там стоять, МК-41 можуть бути поставлені ударні системи "Томагавки". Це ж створює для нас загрози. Це очевидний факт", - заявив він.

Варто також нагадати, що на думку екснардепа Андрія Іллєнка, якщо Росія нападе на Україну, для неї будуть наслідки.

"Росія може збільшити масштаб конфлікту, почати новий наступ, використовувати нові методи ведення війни. І якщо Росія це зробить, вона зіткнеться з величезними наслідками для себе, які включатимуть насамперед безпосередньо військовий компонент. Тому що хто б що не казав, українська армія, у порівнянні з 2014 роком, сильніша, і втрати Росії будуть дуже суттєвими. По-друге, українське суспільство ніколи не погодиться на окупацію і чинитиме опір — у різних формах, але цей опір буде. По-третє, буде реакція світу, і ця реакція буде значно сильнішою для Росії, ніж у 2014 році. Це будуть ті санкції, які можуть поставити російську економіку на межу повного краху, і вони це теж розуміють.

З іншого боку, треба розуміти, що сьогоднішня Росія є абсолютно непередбачуваною, це країна, яка веде агресивну політику. За останні роки вона розв'язала війну не лише в Україні — це і Сирія, і Грузія тощо. Тому ми маємо бути готовими до найгіршого варіанту розвитку подій", — сказав він.