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Загроза вторгнення Росії: Кремль використовує Лукашенка у небезпечній грі Генерал-майор запасу СБУ розповів, що стоїть за заявою Лукашенка про ядерну зброю від РФ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір просити у президента Росії Володимира Путіна розмістити у Білорусі ядерну зброю. Цю заяву прокоментував у програмі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" генерал-майор запасу СБУ, експерт Українського центру аналітики та безпеки Ігор Гуськов.

"Я не думаю, що у своїх заявах щодо ядерної зброї або неприкритих загроз щодо ситуації на Донбасі Лукашенко є самостійним. Він є лялькою в тій грі, яка розігрується Кремлем, і озвучує рівно стільки й у той час, коли це позначено з Москви. Його риторика є послідовною у продовженні заяв Путіна, Лаврова чи Наришкіна. Йде підняття ставок. Щодо безпосереднього розміщення носіїв ядерної зброї, я думаю, що якщо Путін прийме таке рішення, його ніщо не зупинить. Але я схильний думати, що це на сьогодні більшою мірою політика шантажу. Насамперед шантажу Заходу своїми заявами. Є часовий проміжок і поле для маневру. Фактично зараз все залежить від реакції Заходу", — сказав він.

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Експерт розповів, чого досягає Росія від Заходу.

"Йде дуже прагматична і послідовна гра щодо зростання ставок. Мета Путіна — змусити Захід здригнутися і піти на поступки щодо перш за все "Північного потоку-2", а також легітимізації режиму Лукашенка. І, звичайно, натиснути на Україну, щоб більш конкретно і відкрито Україна позиціювала, що готова прийняти умови Кремля щодо ситуації на Донбасі та врегулювання цього конфлікту так, як хоче Росія", — сказав він.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що запропонує президенту РФ Володимиру Путіну повернути в республіку ядерну зброю, якщо аналогічні системи НАТО опиняться в Польщі.

"Ми ж на території Білорусії до цього готові. Я як дбайливий, вибачте, господар нічого не зруйнував. Усі "сараї" стоять на місці", - заявив Лукашенко в інтерв'ю російському РИА Новости.