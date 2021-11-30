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Долю Саакашвілі вирішать не в суді – заява адвоката Адвокат Михайла Саакашвілі розповів про позицію влади щодо політика

Чи вигідно чинній владі Грузії, щоб про Саакашвілі всі забули, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" адвокат Саакашвілі Бека Басілая.

"Грузинська влада намагається, щоб у Саакашвілі не було можливості звертатися до суспільства. У нього відібрали право телефонних дзвінків, а потім його тричі не привезли до суду. Але після тиску Заходу вчора відбувся суд, де Саакашвілі звернувся до народу. Після цього міністр юстиції оголосив, що якщо ще раз будуть демонстрації та маніфестації біля суду, вони змінять ситуацію, щоб не дати Саакашвілі можливості прийти. Влада дуже боїться Михайла, дуже боїться його публічних заяв. І вчора в суді не проходив жоден інший процес — ця ціла будівля шестиповерхова була порожньою. Там були лише спецпризначенці та міліціонери. Це означає лише одне: сьогоднішня влада не має легітимації і їм дуже важко протистояти навіть тому лідеру, який зараз сидить", — сказав він.

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Басілая пояснив, від чого залежить подальша доля політика.

"Прогнозувати дуже важко, тому що проти Михайла існують політичні вироки. Усі розуміють, що доля його вирішується не в суді, а в політичних кулуарах. Зараз така ситуація в Грузії, що щотижня тривають багатотисячні демонстрації. Саакашвілі — це найбільша політична фігура, і якщо буде тиск від народу і від Заходу, президент може помилувати Саакашвілі", — сказав він.

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся на Батьківщину напередодні виборів, щоб підтримати своїх прихильників - опозиційну партію "Єдиний національний рух". 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі був заарештований грузинськими правоохоронцями. Проти Саакашвілі в Грузії порушено 4 кримінальні справи, зокрема, за зловживання повноваженнями під час перебування президентом і розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі заочно засуджений до 6 років ув'язнення. Після арешту Саакашвілі оголосив голодування.

20 листопада вперше після повернення до Грузії та арешту Саакашвілі привезли до будівлі Тбіліського міського суду. Політика доставили з військового шпиталю в Горі, де він проходить реабілітацію після голодування, що тривало 50 днів.