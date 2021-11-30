14:31, Сьогодні

Дві версії вторгнення Росії в Україну "Це ті самі шалені тези про "русский мир"

У Росії є два види реакції на загрозу вторгнення в Україну, про яку повідомляють у США. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" заявив російський політичний та громадський діяч Марк Фейгін.

"Офіційні особи заявляють, що це все брехня, провокація, Москва не має жодних агресивних планів щодо України. А щодо пропаганди, то її накручують, і вона створює якийсь другий полюс - знаєте, добрий і поганий слідчий", - сказав він.

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"У пропаганді та в передачах будь-яких "відморозків" на кшталт Соловйова чи Скабєєвої беруть участь часто й напівофіційні особи - представники Держдуми тощо. Ось там звучить, що так, танки на Київ, "цього разу ми вже не розвернемося, як із Тбілісі" - це було у 2008 році, - "дійдемо до Києва" тощо. Тобто це спроба ескалувати ситуацію, а з іншого боку - як складеться. Це ті самі шалені тези про "русский мир". Вони говорять про те, що Вашингтон керує цією територією, "ми не можемо дозволити, це "червоні" лінії...". Це той самий набір - там нічого нового немає... Тут не потрібно надто серйозно покладатися на аргументи російської сторони", - розповів Фейгін.

На його думку, щоб погіршити умови війни для України, потрібен не лише фактор зими:

"Тут багато чинників - це й опалювальний сезон, і внутрішня криза в Україні, і можливість впливу на енергосховища, ресурси. Тут розрахунок саме на те, що зимові умови ускладнять ведення війни в різних сенсах".

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times заявив, що Росія зосередила понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів України й готується до нападу наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.

За його словами, така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на Сході країни, десантні атаки в Одесі та Маріуполі Донецької області, та менше вторгнення через сусідню Білорусь.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".

"Для Путіна головне не економіка і не політика. Для нього важливіше, як він увійде в історію як керівник величезної імперії, чи зможе він об'єднати колишні території, землі, держави, які відкололися від імперії. Тому раціонально давати оцінку його поведінці не можна. Якщо проаналізувати його кроки й кроки держави Росія, які вона робить, вона фактично послідовно готується до останнього кидка на Україну", - заявив експерт.