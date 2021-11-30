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Німеччина відмовляється від вугілля заради "зеленої" енергії У Німеччині планують перейти на екологічне паливо за 10 років

За 10 найближчих років Німеччина планує повністю відмовитися від вугілля та 80% потреб забезпечувати відновлюваними джерелами енергії — про це повідомляється в програмі "Економіка" на телеканалі "Україна 24".

Наразі по всій країні активно встановлюють сонячні панелі та вітряки, відкриваються підприємства з виробництва водню, а громадян заохочують купувати електричні автомобілі.

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Нарощує виробництво екологічних кіловатів увесь Євросоюз. Нещодавно на кліматичному саміті в Глазго понад 40 держав погодилися поступово відходити від використання викопного палива.

Раніше повідомлялося, що Британія побудує новий центр "зеленої" енергії. На південному узбережжі Сполученого Королівства створять сучасний центр відновлюваної енергії, де поставлять вітряки, сонячні електростанції та вироблятимуть чистий водень.