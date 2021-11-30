11:18, Сьогодні

З часів Гітлера так пішло — Ляшко про ставлення Європи до Путіна Олег Ляшко розповів, що дало Путіну можливість напасти на Україну у 2014 році

Європа до 2014 року ставилась до Володимира Путіна так само як до Другої світової війни до Адольфа Гітлера — про це заявив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"З часів Гітлера так і пішло — політика умиротворення агресора. Це те саме, що до 2014 року європейські лідери робили з Путіним. Теж проводили за прикладом Гітлера політику умиротворення агресора. Російська армія стоїть у Придністров'ї, частина Молдови окупована з 1992 року — закривають очі та вдають, що все нормально. Російська армія стоїть у Вірменії — удають, що все нормально. Російська армія у 2008 році напала на Грузію — зробили винним Саакашвілі. Мовляв, він спровокував Путіна. І полетіли всі в Грузію домовлятися і підписувати угоду, яка позбавила Грузію будь-яких шансів на повернення окупованих територій", — сказав він.

Читайте також: Армія Росії біля кордонів: військовий експерт пояснив, чи є загроза

За словами Ляшка, Європа своєю політикою дала шанс Путіну напасти на Україну.

"Ось ця політика умиротворення Путіна призвела до того, що він напав на Україну. Тому що у 2008 році, коли Путін напав на Грузію, український парламент, де була демократична більшість, не спромігся ухвалити ані резолюцію, ані звернення про засудження російської агресії проти Грузії. Це одна з найганебніших подій в українському парламентаризмі. І поплатилися тим, що Росія напала на Україну. Політика умиротворення агресора призводить до того, що він іде все далі й далі. Тому щоб з Україною не сталося як із Чехословаччиною, треба бути самим сильними. Коли Путін наважиться на новий акт агресії, єдина гарантія – український народ, українська нація та українська армія. Не захистимо себе – ніхто нас не захистить”, – сказав він.

Раніше Ляшко заявив, що пресконференцію президента України Володимира Зеленського уважно вивчали спецслужби Росії, щоб скласти його психологічний портрет для президента РФ Володимира Путіна.

"Коли Зеленський проситься на переговори з Путіним... Боюсь, що після цієї пресконференції йому треба пригальмувати, бо Путін його лускає, як горішки з того психологічного портрета. І ці переговори завершаться, не розпочавшись", — сказав він.