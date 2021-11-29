17:41, Сьогодні

Мир з Росією: експерт пояснив, у чому інтерес Туреччини Туреччина активно свого часу долучалася до ситуації з Нагірним Карабахом"

Туреччина не зможе стати посередником у переговорах між Україною та Росією задля збереження миру на Донбасі, без політичної волі Москви. Про це сказав в ефірі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" дипломат Костянтин Єлісєєв.

За його словами, офіційна Анкара вже не вперше цікавиться можливістю нормалізації відносин між Києвом та Москвою, що дозволило б зміцнити безпеку у регіоні Чорного моря.

"На жаль, станом на сьогодні не все залежить навіть від Ердогана. Звичайно, це залежить від політичної волі Москви і як свідчення цього - скептична реакція Кремля на ініціативу Ердогана", - каже Єлісєєв.

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Дипломат зазначає, що Туреччини не тільки намагається допомогти дружній Україні, а й затвердитися у ролі наддержави, яка хоче впливати на регіональні процеси не тільки у Європі, а й світі.

"Туреччина активно свого часу долучалася до ситуації з Нагірним Карабахом. Також Туреччина намагається окреслити свої інтереси навіть у країнах Африки. Для нас дуже важливо, що Туреччина залишається важливим стратегічним партнером, дуже важливо, щоб вибудовувалися довірливі відносини між лідерами двох країн. Це важливий чинник зміцнення обороноздатності української держави", - зауважує він.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував свою допомогу в організації переговорів між Росією та Україною, щоб з'ясувати ситуацію з концентрацією російських військ біля українського кордону. Як повідомляє видання Hurriyet, Ердоган розповів журналістам, що вже спілкувався з Володимиром Путіним і обговорював питання миру на Сході України.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times заявив, що Росія зосередила понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів України й готується до нападу наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.

За його словами, така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на Сході країни, десантні атаки в Одесі та Маріуполі Донецької області та менше вторгнення через сусідню Білорусь.