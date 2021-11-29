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Вигідно двом країнам: політолог пояснив, чому Саакашвілі судять у Грузії "Наявність у країні Саакашвілі дуже цікава у політичній площині"

Перебування колишнього президента Михайла Саакашвілі в Грузії та судова справа проти нього вигідна Росії та чинній грузинській владі. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" політолог Олексій Буряченко.

За його словами, Саакашвілі реально загрожує термін лише за незаконний перетин кордону.

"Все інше - заочні обвинувачення і можна сміливо стверджувати, що вони мають політико-ангажований характер. Навіть якщо брати одну цю справу (за незаконний перетин кордону,- ред.), і санкції щодо неї, навіть якщо вони не на користь Саакашвілі після апеляційних, касаційних скарг– вони досить незначні”, – каже він.

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Експерт упевнений, що влада Грузії спробує засудити Саакашвілі і в інших відкритих справах, адже зараз влаштовувати суд над політиком дуже вигідно.

"А ось щодо заворушень, застосування сили до людей, їм потрібна легітимізація самого Саакашвілі, щоб саме за його участі суд ухвалив політичні рішення в Грузії. Більше того, грузинській владі, яка набагато більше враховує російський вектор, наявність у країні Саакашвілі дуже цікава в політичній площині. Є на кого перекласти відповідальність і всі проблеми Грузії", - сказав політолог.

Зазначимо, що слухання у справі Михайла Саакашвілі розпочалися сьогодні, 29 листопада у Тбіліському міському суді. Сам експрезидент Грузії особисто з’явився на засіданні, яке відбувається на тлі зіткнень активістів опозиції з поліцією на під'їздах до будівлі.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся на свою Батьківщину, щоб підтримати прихильників — опозиційну партію "Єдиний національний рух", але 1 жовтня його затримали грузинські правоохоронні органи.

Проти Саакашвілі порушили 4 кримінальні справи: за зловживання повноваженнями під час президентства та розтрату бюджетних коштів. Також стало відомо, що грузинські спецслужби запідозрили Саакашвілі у підготовці державного перевороту.

До останнього часу Михайло Саакашвілі перебував у госпіталі, де лікарі надавали йому невідкладну медичну допомогу після тривалої голодовки.