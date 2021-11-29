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На Росію чекають санкції у разі нападу на Україну — експосол США розповів які Джон Гербст розповів, як відповість США на ескалацію з боку Кремля

На Росію у разі вторгнення в Україну чекають жорсткі санкції — про це в програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" заявив експосол США в Україні Джон Гербст.

"На мій погляд, адміністрація Байдена більш-менш добре зараз відповідає на загрозу з боку Кремля. Вони рано побачили цю загрозу, почали говорити з Кремлем про це. Їм не сподобалися відповіді Кремля, і вони почали публічно говорити про цю небезпеку та про відповідь з нашої сторони. У відповіді є кілька частин, одна з них — це сильні санкції. Друга частина — військова допомога для України, і третя — дипломатична відповідь. Але найголовніше, на мій погляд, це санкції та військова техніка для України", — сказав він.

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Гербст розповів, що це за санкції.

"Я не думаю, що це будуть декоративні санкції. Я чекаю, наприклад, проти кількох великих російських банків. Я не виключаю санкцій на російський борг. Санкції проти сімей високопосадовців, щоб вони не могли жити на Заході та мати свої дачі, навчатися на Заході. Я маю на увазі сильні санкції, які справді лякають Кремль. Я голосний супротивник "Північного потоку-2". І я впевнений, що якщо Росія почне велику ескалацію, то цьому проєкту кінець. Хочу сказати, що навіть без цієї ескалації є шанс на завершення цього проєкту", — сказав він.

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що очікує Росію у разі нападу на Україну.

"Я вважаю, що в ситуації загрози на наших кордонах ми насамперед маємо працювати зі США. Так, звичайно, солідарність важлива, але Москва поважає насамперед США. І для нас важливо побудувати не лише здатність захищатися, а й здатність того, щоб Кремль не пішов уперед", — сказав він.

31 жовтня The Washington Post опублікував інформацію про те, що Росія накопичує війська біля кордонів України після завершення навчань "Захід-2021". Повідомлялося, що нібито після маневрів 41-а загальновійськова армія не повернулася на місце дислокації до Новосибірська, а об'єдналася з іншими військовими підрозділами на кордоні з Україною.

Переміщення російських військ на тлі напруженості між Москвою та НАТО викликало занепокоєння не лише у США та ЄС.