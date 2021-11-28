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"Не лише санкції": Клімкін розповів, що очікує на Росію у разі нападу на Україну "Москва поважає насамперед США"

Для України важлива світова солідарність, але Москва поважає насамперед США. Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

На його думку, окремі країни НАТО можуть багато чим допомогти Україні.

"Я вважаю, що в ситуації загрози на наших кордонах ми насамперед маємо працювати з США. Так, звичайно, солідарність важлива, але Москва поважає насамперед США. І для нас є важливим побудувати не лише здатність захищатися, а й здатність того, щоб Кремль не пішов вперед. Тут встановлення американцями "червоних" ліній, пакету стримування, над яким вони працюють - і це не лише санкції, - і чіткі сигнали з боку американців - це головне", - сказав Клімкін.

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"Я закликаю США працювати проактивно. Мені дуже подобається, що поступово, але такий підхід набирає обертів. Це означає, що не з початку Росія йде вперед і потім всі починають довго зустрічатися і формулювати відповідь, а американці минулого тижня були в Брюсселі та Берліні й розмовляли про те, що може бути 1, 2, 3, якщо Росія вибере сценарій ескалації. І там є, звичайно, санкції - і персональні, і економічні, і по витісненню Росії з деяких форматів розмови - причому серйозних... Пакет стримування буде не тільки санкційний...", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, політичний та економічний експерт Валерій Клочок розповів, як президент РФ Володимир Путін намагається інтегрувати окуповані райони Донбасу в російську економіку.

"Путін переслідує принцип експансії військової, торговельної, економічної. Він чудово розуміє, що це дуже серйозна сировинна база для збільшення валового внутрішнього продукту Росії. Для нього, крім оптимізації витрат, які він витрачає на утримання цих територій, дуже важливо провокувати економічне зростання", - вважає він.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".

"Для Путіна головне не економіка і не політика. Для нього важливіше, як він увійде в історію як керівник величезної імперії, чи зможе він об'єднати колишні території, землі, держави, які відкололися від імперії. Тому раціонально давати оцінку його поведінці не можна. Якщо проаналізувати його кроки й кроки держави Росія, які вона робить, вона фактично послідовно готується до останнього кидка на Україну", - заявив експерт.