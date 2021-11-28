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У Росії істерика: Яковина розповів, як вплине на Україну зміна уряду Німеччини Іван Яковина пояснив, до чого призведе зміна німецького уряду

У Німеччині 2 грудня відбудеться традиційна церемонія прощання з посадою канцлера Ангели Меркель. Як вплине на Україну зміна уряду в ФРН, розповів в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина.

"Офіційні проводи Ангели Меркель — це захід, який відзначають найвидатніші політики країни — канцлер, президент чи міністр оборони. Цій гарній німецькій традиції вже понад 500 років. Головною відмінністю цієї церемонії від попередніх буде її камерність і скорочений формат, що пов'язано з коронавірусом. Великий прийом і банкет на 200 осіб буде скасовано. Ця подія стане фіналом півтора десятилітнього правління Меркель, які в Німеччині називають епохою стабільності. Звичайно, всім цікаво, що буде далі, нам також цікаво, тому що Німеччина традиційно відіграє роль заступниці за Україну на міжнародній арені", — розповів він.

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Яковина пояснив, що собою являє новий німецький уряд.

"До влади приходить коаліційний уряд, що складається з трьох партій — соціал-демократи головні, "зелені" та Ліберальна партія. Через партійні кольори — червоний, зелений і жовтий — цю коаліцію вже назвали "світлофорною". Очолить її соціал-демократ Олаф Шольц — це людина, яка обіцяє продовжити політику Ангели Меркель в усьому. В молоді роки він був "ліваком", борцем проти дикого капіталізму, але з часом і досвідом став людиною більш правих переконань. Емоцій у ньому, щоправда, майже не залишилося, навіть стримані німці називають його "шольцомат", натякаючи те що, що він холодний і прагматичний, як автомат. Таку ж політику він і обіцяє спокійну, впевнену та без зайвих рухів. Його уряд обіцяє зробити все те, про що наперед домовилися партнери з коаліції. А саме: німецьким працівникам підвищать мінімальну зарплату, уряд почне активно готуватись до повної легалізації марихуани. Також ФРН і надалі переходитиме на відновлювані джерела енергії, завдання стоїть повністю позбутися вугілля, нафти та газу до середини століття. У перспективі це позбавить Росію багатого ринку збуту. Без нафтогазових доларів Кремль стане мирним та спокійним", — сказав він.

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Журналіст пояснив, хто в новому уряді є дуже важливою людиною для України.

"Найцікавіше для нас у цій історії — новий міністр закордонних справ Анналена Бербок. Вона політик відносно нової формації, для неї цінності свободи, верховенства права, демократії — не порожній звук, вона їх відстоюватиме. Наприклад, вона каже, що Німеччина має відмовитися від введення в експлуатацію "Північного потоку-2", вона каже, що не хоче ставити своїх союзників по Європі, зокрема й Україну, а також Німеччину в залежність від Володимира Путіна. Почуття ворожості з Путіним у неї взаємне, під час передвиборчої кампанії Росія активно втручалася, щоб не дати Бербок перемогти. Коли стало відомо, що вона таки стане міністром закордонних справ, на російському ТБ трапилася просто падуча. Скабеєва, Соловйов, Кисельов билися в істериці, називаючи її русофобкою та головним знаряддям ворогів Росії. Судячи з цієї реакції, Анналена Бербок – просто ідеальна людина. На мій погляд, цей новий уряд буде напевно кращим за попередній і точно буде не гіршим. До речі, у коаліційній угоді на вимогу Бербок записано, що Німеччина й надалі допомагатиме Україні відстоювати свій суверенітет та територіальну цілісність", — сказав він.

Нагадаємо, до виборів Яковина розповідав, перемога якої партії на виборах у Німеччині була б вигідною для України.

"Це Соціал-демократична партія на чолі коаліції, та її молодші партнери - ліберали й зелені. У цьому випадку главою уряду стане нейтральний, нудний, беземоційний Олаф Шольц, який обіцяє взагалі нічого не змінювати в політиці й далі слідувати курсом Ангели Меркель. Але найважливіше в цій ситуації те, що главою МЗС стане Анналена Бербок — єдина помітна в Німеччині політикиня першого ряду, яка особисто терпіти не може Володимира Путіна і виступає за якнайшвидше закриття "Північного потоку-2". Решта німецьких політиків на її тлі ставляться до Путіна нейтрально, навіть позитивно. Якщо вона стане міністром закордонних справ, то Росії буде дуже складно проводити свою політику в Німеччині та взагалі в ЄС", - сказав він.