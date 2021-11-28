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Зустріч Байдена та Путіна: Ілларіонов поділився побоюваннями "Багато залежить від принципової позиції української влади"

Потенційну вірогідність зустрічі президента США Джозефа Байдена та президента України Володимира Зеленського сьогодні ніхто навіть не обговорює. Про це в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" розповів російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

"Всі говорять про можливість, про загрози для України, про те, що російські війська готуються... Ті самі американські ЗМІ, той самий держсекретар Блінкін говорять про те, як у цій ситуації повинні поводитися союзники, зокрема й головний союзник, - надати підтримку потенційній жертві", - сказав він.

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"Замість того, щоб хоча б зателефонувати українському президенту, висловити свою підтримку і запитати, що необхідно зробити для того, щоб підтримати Україну в такий відповідальний і важкий момент, що ми чуємо? "Ми говоритимемо зараз із Путіним". Тобто таким чином підтримка, якщо і надається, то не потенційній жертві, а потенційному агресору. Тепер виникає найбільше запитання: а що є головними темами можливих розмов під час реального чи віртуального саміту між Байденом та Путіним?", - зазначив Ілларіонов.

На його думку, з’являються нові серйозні побоювання:

"Виникають серйозні побоювання щодо того, про що Байден уже говорив, відмовляючи Україні у вступі до НАТО, наданні ПДЧ, до цього, не виключено, додається вимога до України - прийняти Мінські угоди в інтерпретації Путіна. А також надання політичної автономії ОРДЛО - те, що Путін запропонував на Женевському саміті та з чим адміністрація Байдена погодилася. Складається таке враження, що за це Путін, можливо, дасть якісь зобов'язання, відповідно до яких він, можливо, не буде здійснювати протягом якогось часу великомасштабного наступу, але американська адміністрація має взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання українською стороною ось цих вимог Путіна, які він висунув у Женеві".

Також Іларіонов зазначив, що вочевидь Байден дуже зацікавлений у встановленні особливих відносин між ним і Путіним - і не випадково, що ці контакти йдуть на дуже високому рівні.

"Тут багато залежить від принципової позиції української влади - не тільки Міністерства закордонних справ, а й президента... Поки я не чув принципових заяв з українського боку. Це погана ознака. Публічні слова відіграють важливу роль", - сказав він.

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Нагадаємо, політичний та економічний експерт Валерій Клочок розповів, як президент РФ Володимир Путін намагається інтегрувати окуповані райони Донбасу в російську економіку.

"Путін переслідує принцип експансії військової, торговельної, економічної. Він чудово розуміє, що це дуже серйозна сировинна база для збільшення внутрішньо валового продукту Росії. Для нього, крім оптимізації витрат, які він витрачає на утримання цих територій, дуже важливо провокувати економічне зростання", - вважає він.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".

"Для Путіна головне не економіка і не політика. Для нього важливіше, як він увійде в історію як керівник величезної імперії, чи зможе він об'єднати колишні території, землі, держави, які відкололися від імперії. Тому раціонально давати оцінку його поведінці не можна. Якщо проаналізувати його кроки й кроки держави Росія, які вона робить, вона фактично послідовно готується до останнього кидка на Україну", - заявив експерт.