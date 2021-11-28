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"Або фантазія, або...": Ілларіонов сказав, чи є війська Росії на кордоні України "Потрібно зрозуміти, куди рухаються російські війська"

У листопаді 2021 року не було жодної інформації від представників української розвідки щодо концентрації російських військ біля кордонів України. Про це в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" розповів російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

"Коли в березні-квітні 2021 року була концентрація російських військ біля кордонів України, то представники української розвідки та Міністерства оборони регулярно інформували депутатів Верховної Ради, проводили наради, пресконференції для депутатів, керівництва країни та широкої громадськості про ту загрозу. У мене запитання: а ось зараз, у листопаді 2021 року, були такі випадки? Я не чув про жодний. Виникає запитання: а чому вийшло таке, що американські та англомовні читачі мають право знати про це - хоча це особисто їм не загрожує, - а українські громадяни... тут нічого про це не знають. Депутати Верховної Ради нічого про це не знають", - розповів Ілларіонов.

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Також він сказав, що є інфографіка щодо зміни кількості батальйонів тактичних груп Росії на кордонах України:

"І там видно, що зараз на кордонах стоять 40 БТГ (батальйонів тактичних груп - прим. ред.) Росії. Але 2 місяці тому їх було 51. Нічого подібного до тієї кампанії інформаційної, пропагандистської, яка нині спостерігається, тоді не спостерігалося. У березні-квітні їх було 53 - і тоді кількість російських військ на кордоні оцінювалася в 135 тис. осіб (на відміну від 92 тис.), але такої інформаційної кампанії, яка зараз, теж не було. Виникає запитання: чому? Тоді війська перебували на відстані 20-30 км від кордону, в деяких випадках – 50 км. Зараз - у тих випадках, в яких справді зафіксовані рухи російських військ, - йдеться про бази, що розташовані від кордону на відстані 250-270 км... Це зовсім інші відстані. Щоб підійти до кордону, потрібен час".

На його думку, треба зрозуміти, куди рухаються російські війська:

"Те, що російські війська рухаються, що вони рухаються різним чином - це зрозуміло. Але нас цікавить не взагалі рух російських військ, а той їхній рух, який справді може загрожувати Україні - з якогось напряму. Ось ця цифра - 92-94 тис. Щоб проводити ту війну низького ступеня інтенсивності - кажучи військовими термінами, - яка йде останні кілька років на лінії зіткнення... Навіть цих сил не потрібно, це можна здійснювати й іншими засобами. Обстріли, вбивства, вибухи - це відбувалося, відбувається і, на превеликий жаль, якийсь час відбуватиметься. Ми ж говоримо не про те, що триває протягом цих років на лінії зіткнення. Якщо говоримо про масоване вторгнення великого угруповання російських військ, то 92-94 тис. осіб - навіть ті, що названі, - це про що?".

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"Кожне з цих повідомлень, які відбуваються... Ми його уважно аналізуємо і дивимося, чи є це повторенням необґрунтованих заяв попередників, чи це якесь повідомлення про нову інформацію. І виявляється, що нової інформації там буквально 2-3 реальні повідомлення - про те, що є. Решта лише повтор того, що кажуть інші... Жодних незалежних підтверджень концентрації російських військ на українському кордоні немає. Те, що ми чули від деяких представників Офісу президента в попередні тижні, - це те, що війна обов'язково буде і "ми навіть знаємо, коли вона буде". Вона буде на Різдво – і нам сказали, що на католицьке Різдво. 25 грудня – це була одна версія. Інша версія – кінець січня, третя – початок лютого. З цього приводу можна точно сказати – це вже не гіпотеза та думки, а факти, – що це або фантазія, або дезінформація. Знати дату... сьогодні про те, що станеться 25 грудня, неможливо", - сказав він.

За словами Іларіонова, є два джерела тієї пропагандистської кампанії, яка триває вже цілий місяць:

"Приблизно до середини листопада до цієї кампанії приєдналися деякі представники української влади, які чомусь стали вести кампанію проти власної країни, розповідаючи про те, що Путін обов'язково нападе.... Питання тут не в реальній загрозі з боку Путіна або будь-кого, а в збереженні власної влади. Набагато серйознішу проблему становить перше джерело цієї кампанії, тому що 30 жовтня перший постріл у цій кампанії здійснила газета The Washington Post. Наступного дня до них приєдналося видання Politico... потім 6 листопада велику дезінформаційну статтю опублікувало CNN і т.д. Це все американські ЗМІ, які тісно пов'язані із Демократичною партією США. Ба більше, пов'язані із нинішньою адміністрацією Байдена. Сама адміністрація не приєднувалася до цього до 10 листопада".

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Нагадаємо, політичний та економічний експерт Валерій Клочок розповів, як президент РФ Володимир Путін намагається інтегрувати окуповані райони Донбасу в російську економіку.

"Путін переслідує принцип експансії військової, торговельної, економічної. Він чудово розуміє, що це дуже серйозна сировинна база для збільшення внутрішньо валового продукту Росії. Для нього, крім оптимізації витрат, які він витрачає на утримання цих територій, дуже важливо провокувати економічне зростання", - вважає він.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".

"Для Путіна головне не економіка і не політика. Для нього важливіше, як він увійде в історію як керівник величезної імперії, чи зможе він об'єднати колишні території, землі, держави, які відкололися від імперії. Тому раціонально давати оцінку його поведінці не можна. Якщо проаналізувати його кроки й кроки держави Росія, які вона робить, вона фактично послідовно готується до останнього кидка на Україну", - заявив експерт.