11:40, 26 листопада

Британія побудує новий центр "зеленої" енергії У Великій Британії планують відмовитися від викопного палива

Велика Британія удосконалює зелені технології, повідомляється в програмі "Економіка" на телеканалі "Україна 24". На південному узбережжі Сполученого Королівства створять сучасний центр відновлюваної енергії. Там поставлять вітряки, сонячні електростанції та вироблятимуть чистий водень.

Згодом планують перевести свій парк вантажівок на екологічне паливо. Вже через 15 років Британія планує повністю відмовитися від викопного палива та задовольняти потреби країни лише зеленою генерацією.

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Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія побудує цілий острів із чистою екосистемою. Це буде мегаполіс нового покоління, оснащений роботами, космічними технологіями та штучним інтелектом. Будівництво планують завершити до 2030 року.