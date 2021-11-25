22:46, 25 листопада

Військова загроза з боку Росії раніше і зараз: Желєзняк пояснив різницю "Всі гроші витрачаються або на дороги, або на округи"

Військова загроза з боку Росії щодо України є, була і залишається, заявив в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Яка різниця зараз з тими 8-ма роками, які були? Дуже проста. Вона вимірюється у 1804 км 200 метрів. Це кордон між Україною та Білоруссю. Це новий кордон між країною-агресором. Це не потрібно навіть гадати, як впливає зараз Росія на Білорусь. Як виглядає кордон між Україною та Білоруссю? Кущ-1 - це Україна, кущ-2 - це Білорусь. Там немає нічого. І нічого навіть зараз не будується, тому що всі гроші, щоб зараз забезпечити безпеку України, куди витрачаються? Правильно. Або на дороги, або на округи. Для розуміння - за останній місяць "слуги" направили туди 22 млрд, на облаштування кордону - нуль", - розповів він.

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Також нардеп розповів, що вони разом із головою партії "Голос" Кірою Рудик були три тижні тому у Вашингтоні, де обговорювалися питання щодо безпеки:

"Я вам скажу відверто, що десь кожна зустріч - більша половина - була присвячена тому, що американська сторона говорила про те, що так, існує підвищена активність на наших (України - прим. ред.) кордонах з боку країни-агресора. Тобто готується щось. Можливо, це залякування, а, можливо, це реальна підготовка".

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times заявив, що Росія зосередила понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів України й готується до нападу наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.

За його словами, така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на Сході країни, десантні атаки в Одесі та Маріуполі Донецької області та менше вторгнення через сусідню Білорусь.

Своєю чергою ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов вважає, що президент РФ Володимир Путін зараз не зацікавлений у загостренні ситуації на українському напрямку.

"Я впевнений, що немає підготовки Путіна до нової війни, що нового наступу не буде. Тому що Путіну категорично не потрібні втрати в регулярній російській армії, це впливатиме на його власну популярність усередині Росії. У нього зараз інший пріоритетніший фронт – білоруський. Для нього значно важливіше завдання зараз – задушити Лукашенка в обіймах і домогтися об'єднання. Загострення на українському фронті радше завадить цьому, додатково когось налякає. Навряд чи йому це потрібно", - вважає Пономарьов.