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«Звільнити Віталія Марківа» - документальний фільм на “Україна 24”

У суботу 12 січня о 17.10 на “Україна 24” відбудеться ексклюзивний показ документальної стрічки “Звільнити Віталія Марківа” від режисера Олеся Саніна.

Історія боротьби за справедливість військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа - це історія не лише однієї людини, а всієї держави, яка готова відстоювати своїх громадян задля спільної перемоги.

Перед показом документального фільму ведучі Олена Чабак та Олег Білецький зустрінуться із Віталієм Марківом о 16:40 у студії “Україна 24”.

Свій коментар під час прямого ефіру дасть Богдан Матківський - командир 2 взводу 1-го Батальйону Національної гвардії України, у якому служив Віталій Марків.

На прямий зв’язок із студією також вийде режисер стрічки Олесь Санін, який розкаже про ідею фільму та головні деталі роботи над проєктом.

“Під час зйомок фільму важливим для нас було розкрити вплив медіа простору на розвиток гучної історії Віталія Марківа, розказати про методи боротьби українського народу з російською пропагандою та продемонструвати міжнародний протест заради справедливості. Картина насправді унікальна: знімальна команда долучилася до цілого розслідування та натрапила на ексклюзивні факти, які не увійшли ні в українську, ні в італійську справу Віталія Марківа, але описані у фільмі. Стрічка розкриває історію боротьби українського військового за свободу і правду своєї держави. Віталій Марків виправданий, і з ним виправдана вся Україна - це одна з найважливиших місій, яку нам вдалося донести у роботі”, - ділиться режисер Олесь Санін.

“Історія Віталія Марківа - ще один яскравий приклад незламності українського народу, який об’єднався, щоб довести справедливість. Інформаційний лідер телемовлення “Україна 24” має за честь транслювати документальну стрічку. Це наш черговий внесок у боротьбу з пропагандою Кремля”, - коментує головний редактор “Новинної Групи Україна” Юрій Сугак

Дивіться документальний фільм «Звільнити Віталія Марківа» від режисера Олеся Саніна вже цієї суботи о 17:10 на телеканалі “Україна 24”