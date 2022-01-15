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"Путін задумав бліцкриг проти України": військовий експерт назвав можливі сценарії Олександр Саєнко не виключає повторення "грузинського сценарію"

Президент Росії Володимир Путін має кілька сценаріїв військової операції проти України. Вони можуть передбачати грузинський сценарій - швидку операцію з "примушення до миру" і висунення Києву політичних вимог.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олександр Саєнко.

"Ми зараз можемо тільки прогнозувати. Будь-який військовий сценарій, будь-яка військова операція такого масштабу, як війна з іншою країною, зазвичай має декілька сценаріїв. Є основний, є запасний. Так само в будь-яких операціях є напрямки основних ударів і інші... Росія готова до проведення військової операції проти України, вона це озвучує вже навіть в офіційному руслі. Заступник міністра закордонних справ Рябков в інтерв'ю прямо сказав, що військове відомство Росії пропонує Путіну військові шляхи вирішення українського питання. Крім того, за результатами переговорів у штаб-квартирі НАТО чітко звучало, що Росія готова до проведення операцій щодо примушення України до виконання Мінських угод. Це вже прямі погрози про готовність Росії до такого сценарію", - розповів він.

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За словами Саєнка, Росія "готова проводити операцію, наприклад, подібну до 2008 року проти Грузії".

"Вона так само називалася - примушення Грузії до миру. Більш-менш той самий сценарій може бути. Він навряд чи буде таким масштабним, як прогнозують - із захопленням Києва, повним відокремленням Лівобережної України. Тому що все-таки втягування у масштабну війну", - сказав експерт.

Саєнко пояснив, на які "обмежені операції" може піти Росія:

"Вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської області з подальшим їх визнанням, введенням туди можливо російських миротворців під виглядом примушення України до миру. І ще один напрям - приморський. Та скоріше за все сухопутний коридор не потрібно Росії зараз пробивати, в них є міст. А ось захоплення нашого острова Зміїний досить потужно вдарить по нашій економіці і в принципі це реальний сценарій. І ще можлива обмежена операція - вихід до Дніпра. Але потім, скоріше за все, після виконання певних російських політичних вимог, тобто відкриття каналу на Крим, війська відійдуть назад на адміністративний кордон України".

Як зазначив експерт, росіяни "розраховують більш-менш на бліцкриг, затяжна війна їм буде економічно досить виснажлива".

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Нагадаємо, американське видання The New York Times повідомило, що Росія почала перекидати на кордон з Україною військові вертольоти, що можна розцінювати як продовження підготовки до нападу. З посиланням на неназваних американських чиновників, видання повідомляє, що Кремль через погоду переніс ймовірне вторгнення в Україну ближче до весни.

Раніше ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що концентрація військ Росії біля кордонів України, якою лякають українське суспільство, є фейком.

За його словами, біля кордонів з Україною спостерігаються "окремі рухи" - "окремий танковий батальйон виїхав з бази на стрільбище, постріляв, не повернувся на цю базу, поїхав на іншу базу". Як зазначив Ілларіонов, "це розраховано на українське суспільство, на українських громадян, це кампанія залякування, шантажу, істерики, паніки".